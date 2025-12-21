logo
"Potpuna kontrola": Trener Igokee poslije trijumfa u Železniku: Uveli smo meč u ritam koji nama odgovara

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Nenad Stefanović odjavio je duel sa FMP-om, koji je njegov tim riješio razlikom od 16 poena (69:85).

Nenad Stefanović o utakmici FMP Igokea Izvor: ABa liga/KK FMP Soccerbet/Nikola Čimburović

Košarkaši Igokee m:tel konačno su osjetili slast pobjede, poslije mjesec i po.

Od 7. novembra i duela sa Splitom u Laktašima (93:85), Aleksandrovčani su nanizali sedam poraza u svim takmičenjima (3 u ABA ligi i po 2 u FIBA Ligi šampiona i Vinlajn Basket kupu), ali su sinoć u Železniku savladali domaći FMP (69:85) i napravili veliki korak ka plasmanu u Top 8.

"Čestitao bih mojim momcima na potpuno zasluženoj pobjedi. Mislim da smo od početka uveli utakmicu u ritam koji nama odgovara. FMP je prva ekipa u ligi, ako se ne varam po broju ofanzivnih skokova, a na ovoj utakmici su u drugom poluvremenu imali samo dva skoka u napadu. Natjerali smo ih na 22 izgubljene lopte što nam je bio i cilj. Potpuna kontrola, a ja nisam siguran od kada je trener Nikitović ovdje da FMP na nekoj utakmici nije postigao 70 poena. Jako sam ponosan sam na moj tim", rekao je Stefanović poslije meča.

Njegov tim će naredne četiri utakmice u regionalnom takmičenju odigrati pred laktaškom publikom. Redom će u Laktaše dolaziti čačanski Borac (28. decembar), Kluž (10. januar), Partizan (16. januar) i SC Derbi (19. januar), ali prije svega toga ekipu već u utorak (23. decembar) čeka daleko gostovanje u Sankt Peterburgu.

Tamo će odmjeriti snage sa Zenitom, u trećem kolu Vinlajn Basket kupa.

(mondo.ba)

Tagovi

KK Igokea FMP ABA liga treneri košarka Nenad Stefanović

