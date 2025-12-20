Igokea slavila nakon mjesec i po! Aleksandrovčani srušili FMP u direktnoj borbi za Top 8

Aleksandrovčani su upisali pobjedu na gostovanju u Železniku. Prva je to pobjeda "igosa" još od 7. novembra i domaćeg duela sa Splitom.

Izvor: ABa liga/KK FMP Soccerbet/Nikola Čimburović

Košarkaši Igokee m:tel konačno su upisali jednu pobjedu, nakon mjesec i po!

Nakon 7. novembra i domaćeg trijumfa nad Splitom (93:85), izabranici Nenada Stefanovića su "upali u rupu", iz koje su tek večeras uspjeli da izađu. Nanizali su od tada sedam poraza – tri u ABA ligi i po dva u FIBA Ligi šampiona i Vinlajn Basket kupu, ali su neslavni niz prekinuli večeras na gostovanju FMP-u (69:85), u direktnom duelu za 4. mjesto u grupi, posljednje koje vodi u Top 8 regionalnog takmičenja.

Prvo poluvrijeme odlično je odigrao prvotimac Igokee Ahmad Rori, koji je u prvih 20 minuta postigao 15 poena, uz četiri trojke iz isto toliko pokušaja. Poenterskom učinku je dodao i 3 asistencije, ali nije uz njega bilo raspoloženih pojedinaca kako bi tim iz Aleksandrovca bio u većem plusu nego što jeste (32:33). Sa druge strane, domaći su održavali priključak zahvaljujući odličnoj roli Dušana Radosavljevića, koji se u prvom poluvremenu zaustavio na 12 poena.

Prva 3-4 minuta treće dionice pripala su Natanijelu Pjer-Smitu, plejmejkeru Igokee m:tel, koji je večeras debitovao u elitnom jadranskom takmičenju. U tom periodu je Pjer-Smit uknjižio osam poena i učinio da jedan tim prvi ptu na meču ima dvocifrenu prednost (37:47).

Vrlo brzo je FMP, međutim, istopio taj kapital gostiju. Trojkom Petra Grojića, tim iz Železnika je "poravnao" rezultat (48:48), dok je odmah zatim Aleksa Stanojević poenima iz kontre primorao trenera Igokee Nenada Stefanovića da zatraži tajm-aut.

Završena je ta dionica praktično u egalu (54:55), da bi Igokea m:tel u prvoj polovini odlučujućeg perioda kreirala seriju 7:0, dopustivši FMP-u da prve poene u završnom periodu postigne tek na početku petog minuta (56:62). Činilo se da ćemo gledati neizvjesnu završnicu, ali su gosti u posljednji minutima "dodali gas" i na kraju, rezultatski gledano, ubjedljivo porazili "limenke", razlikom od 16 poena.

Naredne takmičarske obaveze igrače Igokee očekuju već za tri dana. Aleksandrovčani u utorak gostuju u Sankt Peterburgu ekipi Zenita, sa kojom će odmjeriti snage u trećem kolu Vinlajn Basket kupa.

Inače, Igokea će čak četiri naredne utakmice u ABA ligi odigrati pred domaćom publikom. Redom će u Laktaše dolaziti čačanski Borac (28. decembar), Kluž (10. januar), Partizan (16. januar) i SC Derbi (19. januar).

FMP: Rebrača 3, Skot 3, Judžin 5, Grojić 10, Stefanović 1, Radosavljević 17, Gašić, Odžijako 4, Stanojević 9, Ostojić, Barna 17, Škraban.

IGOKEA M:TEL: Mustapić, Ilić 2, Pjer-Luis 16, Antunović 1, Rori 22, Topolović 9, N. Popović 10, Bes 5, Milosavljević 9, Farakan 1, Jeremić 10.

(mondo.ba)