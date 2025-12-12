Trener Igokee m:tel nakon dramatičnog poraza u Splitu: Zvuči glupo, ali mi smo u procesu uigravanja

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović čestitao je Splitu na zasluženoj pobjedi u 10. kolu ABA lige nakon što je njegova ekipa poražena u dramatičnoj završnici duela na "Gripama".

"Igosi" su nastavili crnu seriju u regionalnom takmičenju nakon što su doživjeli treći uzastopni poraz i to na gostovanju ekipi Splita poslije produžetka - 98:93 (18:27, 15:11, 20:17, 28:26, produžetak - 17:12).

Šef struke šampiona Bosne i Hercegovine najprije je čestitao domaćinu na zasluženoj pobjedi.

"Mislim da je bila dosta izjednačena utakmica. U prvom poluvremenu smo trebali napraviti veću razliku s obzirom na nivo igre koji smo prikazali. Imali smo čak 10 asistencija već u prvoj četvrtini, što nismo uspjeli materijalizovati u više od pet poena prednosti", rekao je Stefanović na konferenciji za medije.

Igokea se dva puta vraćala iz velikog minusa, prvi put ove sezone iz tako teških situacija, ali je na kraju ipak ostala bez trijumfa.

"Faktički je izišao šut iz obruča (Džavona) Besa, koji je danas bio najbolji igrač na terenu i zaslužio je da taj šut uđe. Nedostajalo nam je malo sreće da ove sezone neizbježne završnice privedemo u našu korist", dodao je trener Aleksandrovčana.

Posebno je istakao tešku situaciju u rosteru ekipe.

"Ponosan sam na moje momke. Treba da budu svjesni da je ovo maltene potpuno novi tim. Danas šest igrača nije igralo, a pet od onih koji su bili tu na početku sezone. Zvuči glupo jer je već decembar, ali mi smo još uvijek u procesu uigravanja. Sve ide na bolje, ali treba nam ta jedna pobjeda da dobijemo na samopouzdanju i da valorizujemo sav uložen rad i dobru igru koju pokazujemo".

Na kraju je još jednom čestitao dalmatinskoj ekipi.

"Još jednom čestitke ekipi Splita na zasluženoj pobjedi i želim im puno sreće u nastavku sezone".

