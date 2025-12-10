logo
Igokea bez važnog igrača: Odigrao sjajno protiv Dubaija, pa potpisao za PAOK

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Američki košarkaš Brin Tajri karijeru nastavlja u Grčkoj.

Brin Tajri Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Dosadašnji košarkaš Igokee Brin Tajri potpisao je ugovor sa PAOK-om i karijeru će nastaviti u Grčkoj.

Samo dan nakon što je odigrao odličan meč protiv Dubaija u ABA ligi, koji je završio sa 15 poena, Amerikanac je odlučio da promijeni sredinu i već je stigao u Solun.

Tajri je u Laktaše stigao krajem oktobra i imao je zapažene nastupe u regionalnoj ligi, ali i u FIBA Ligi šampiona. U ABA ligi prosječno je postizao 16 poena, uz 2,6 asistencija po meču, dok je još bolje brojke imao u FIBA Ligi šampiona, gdje je ubacivao 17,4 poena po meču, uz 4,6 asistencija.

Američki bek, visok 188 cm, koledž karijeru gradio je na Univerzitetu Misisipi gdje je bio jedan od najboljih strijelaca u SEC konferenciji. Profesionalni put ga je vodio kroz različite evropske lige - nastupao je za Ostende (Belgija), Dinamo Sasari (Italija)i Petkim Spor (Turska) odakle je i stigao u Laktaše.

Sada ga očekuje nastavak karijere u grčkom timu, trenutno trećeplasiranom u Grčkoj, koji nastupa i u FIBA Evropa kupu.

Tagovi

KK Igokea KK PAOK transferi

