Drugi poraz Igokee m:tel u Vinlajn Basket kupu: Zenit do slavlja u Laktašima trojkom 3 sekunde prije kraja!

Trent Frejžer postao je junak ekipe iz Sankt Peterburga, pogodivši trojku tri sekunde prije kraja za pobjedu (80:83).

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel upisali su večeras drugi poraz u Vinlajn Basket kupu.

Poslije Uralmaša (86:91), bodove iz Laktaša odnio je i Zenit iz Sankt Peterburga, stigavši do pobjede trojkom američkog internacionalca Trenta Frejžera tri sekunde prije kraja (80:83).

Početak meča protekao je u znaku domaće ekipe. Igokea m:tel je prvu dionicu riješila rezultatom 25:19, uz samo jedan promašaj u šutu za dva poena u tom periodu (9/10). Izabranici Aleksandera Sekulića, koji paralelno sa poslom u Zenitu obavlja funkciju selektora Slovenije, preuzeli su kontrolu u drugoj četvrtini. U par navrata su stigli do prednosti od devet poena (27:36, 30:39), ali su krajem tog kvartala konci igre završili u rukama Brina Tajrija.

Sveo je Amerikanac domaće na samo poen minusa, a onda poslije minuta odmora koji je zatražio Sekulić iskoristio sva tri slobodna bacanja za 43:41 pred drugo poluvrijeme.

Egal se zadržao i pred završnih 10 minuta (64:63), da bi na polovini posljednje dionice Zenit bio tri koraka ispred domaćih (69:72). Igokea m:tel je serijom 7:1 došla do 76:73 na tri i po minuta do kraja utakmice, ali je Zenit ekspresno vratio prednost.

Ekspresno je, međutim, Zenit vratio prednost. Geogri Žbanov je pogodio ispod koša, a onda nakon izgubljene lopte Igokee m:tel Luka Šamanić postigao trojku za 76:78. Uslijedilo je par neiskorištenih napada, da bi potom Noa Vonli zakucao za plus 4 Zenita (76:80).

Pri rezultatu 78:80, Tajri nije uspio da pogodi trojku za vođstvo Igokee. Potom je Šamanić na drugoj strani napravio korake, da bi u narednom napadu Simanić poentirao ispod koša za "iks" 17 sekundi prije posljednjeg oglašavanja sirene (80:80). Poslije minuta odmora koji je zatražio Sekulić, Trent Frejžer je preuzeo odgovornost i preko Ahmada Rorija postigao trojku iz step-beka tri sekunde prije kraja.

Do kraja 2025. godine Igokea m:tel odigraće još jedan meč u Vinlajn Basket kupu. Preciznije, biće to 23. decembra, kada će gostovati večerašnjem rivalu.

Uslijediće potom dvomeč sa Uniksom. Prva utakmica igra se 28. januara u Kazanju, dok ruski tim u Laktaše dolazi 17. februara. Posljednju utakmicu u grupnoj fazi Igokea m:tel igraće 17. marta, kada će gostovati Uralmašu u Jekaterinburgu.

Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz grupe izboriće nastup na završnom turniru, koji se igra od 10. do 12. aprila.

U drugoj grupi, podsjetimo, nastupaju Mega, CSKA, PARMA Perm i Lokomotiv-Kuban Krasnodar.

IGOKEA M:TEL: P. Popović, Tajri, Mustapić, Ilić, Antunović, Rori, Topolović, N. Popović, Milosavljević, Simanić, Farakan, Jeremić.

ZENIT: Frejžer, Ščerbenev, Karasev, Vonli, Martijuk, Žbanov, Užinski, Rendolf, Dimitrijević, Vorončevič, Emčenko, Šamanić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)