Igokea m:tel nakon debakla ispala iz FIBA LŠ: Vircburg pregazio Aleksandrovčane u meču odluke!

Tim Nenada Stefanovića izgubio je sve šanse da se nađe u nokaut fazi. Vircburg je deklasirao "igose" u Laktašima.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Igokee m:tel oprostili su se od takmičenja u FIBA Ligi šampiona i prije posljednjeg kola grupne faze.

U ključnoj utakmici za mjesto u plej-inu, "igosi" su pred domaćom publikom doživjeli težak poraz u duelu sa Vircburgom (56:85), čime su izgubili sve šanse da se nađu u narednoj rundi.

Igokei m:tel je bio potreban trijumf razlikom od bar tri poena, kako bi bila bolja kad je riječ o međusobnom omjeru (u Njemačkoj bilo 70:68, op.a.). Tim Nenada Stefanovića, međutim, nije ove večeri bio konkurentan...

Vircburg je, nakon izjednačenog početka, uspio da prvu četvrtinu riješi osjetnijom razlikom. Tako je na semaforu pisalo 17:25, prije svega zahvaljujući Kanađaninu u redovima Vircburga Dejvidu Monkatu, koji je u prvom kvartalu postigao 12 poena.

Početak drugog desetominutnog perioda obilježio je Devion Minc, koji je tri puta bio precizan u šutu sa distance. Amerikanac je "dalekometnom paljbom" odveo goste do prednosti od 14 poena (20:34).

Nešto više, 17, bilo je pred drugo poluvrijeme (29:46), u kojem je Vircburg dotukao rivala i na kraju se zaustavio na razlici od 29 poena (56:85).

Posljednji meč u FIBA Ligi šampiona Igokea m:tel će odigrati 17. decembra, kada će takođe u Laktašima odmjeriti snage sa ekipom Galatasaraja.

Do tada, Aleksandrovčane očekuju brojne obaveze u ABA ligi – gostovanja čačanskom Borcu (24. novembar) i Splitu (12. decembar) te domaći duel sa Dubaijem (8. decembar).

IGOKEA M:TEL: Sizer, P. Popović, Gavrilović 13, Tajri 9, Mustapić, Ilić, Antunović, Rori 3, N. Popović 10, Bes 15, Milosavljević 2, Simanić 4.

VIRCBURG: Hercog 3, Šefs 2, Safer, Kar 19, Minc 13, Ajvi 4, Šviger 6, Skladanovski 5, Stouv 4, Edidžin 6, Tompson 7, Monkat 16.







