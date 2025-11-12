Odgođen meč između Igokee i Partizana u ABA ligi

Meč je trebao biti odigran narednog ponedjeljka.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Utakmica 7. kola ABA lige između Igokee m:tel i Partizana, koja je bila zakazana za ponedjeljak, 17. novembar, biće odigrana 16. januara naredne godine.

Kako su saopštili iz Igokee m:tel, do promjene termina došlo je nakon dogovora dva kluba i uz saglasnost rukovodstva ABA lige.

Razlog odgode su zgusnuti rasporedi oba tima, koje u narednim danima očekuju važni mečevi na evropskoj sceni. Upravo zbog gustog kalendara i nepopularnog termina, dogovoreno je da se duel u Laktašima odigra u januaru.

"Utakmice između Igokee i Partizana uvijek su, osim takmičarskog značaja, imale i prizvuk sportskog praznika. Zbog toga je zajednički zaključak bio da naš duel bude odigran u terminu koji će omogućiti najbolji mogući ambijent i punu pažnju publike", naveli su iz kluba.

Meč će se igrati u dvorani u Laktašima, a tačan termin biće naknadno potvrđen.