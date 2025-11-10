Igokea počinje takmičenje u Vinlajn Basket kupu: Uralmaš je ekipa sa iskusnim igračima!

Košarkaši Igokee dočekuju Uralmaš na startu takmičenja u VTB Basket kupu.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Ekipa Igokee za sedam dana dočekuje Partizan u okviru ABA lige, ali će prije toga, već sutra, igrati utakmicu Vinlajn Basket kupa.

Na startu takmičenja koje se igra pod okriljem VTB lige Igokea će ugostiti Uralmaš u utorak u Laktašima od 19 časova.

Sutra počinjemo takmičenje u Vinlajn Basket kupu, jednom novom takmičenju koje igramo od ove sezone. Ekipa Uralmaša sastavljena je od jako vleikog broja kvalitetnih i iskusnih igrača, vjerujem ljubiteljima košarke sa ovih prostora nekih poznatih imena, poput Nelsona ili Nevelsa koji su igrali u Splitu, odnosno FMP-u. Naša obaveza je, bez obzira da li je riječ o treningu, prijateljskoj ili zvaničnoj utakmici, da sa ponosom i dostojanstvom branimo boje ovog kluba koji to zaslužuje, a igračima je svakako veća radost da igrmao utakmice nego da treniramo osam dana do Partizna. Radujemo se sutrašnjoj utakmici i pozivamo publiku da dođe u što većem broju“, rekao je trener Igokee Nenad Stefanović pred duel sa Uralmašom.

Kako je ranije saopšteno ulaz na utakmicu Igokea – Uralmaš u Laktašima je besplatan.

U međuvremena, klub iz Aleksandrovca se pojačao, odnosno doveo zamjenu za povrijeđenog pleja Džekvana Luisa, pa je u ekipu stigao nekadašnji plejmejker Mege, Ahmad Malik Rori.