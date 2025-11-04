Trst našao žrtvu – prva pobjeda Italijana, Igokea drugi meč zaredom primila "stotku"!

Ubjedljiv poraz Igokee u Ligi šampiona.

Izvor: FIBA Champions League

Trener Igokee Nenad Stefanović pred duel sa Trstom tražio je bolju igru u defanzivi od svoje ekipe, ali Aleksandrovčani ponovo su podbacili u ovom segmentu i drugi put zaredom primili "stotku".

Nakon poraza od Kluža (106:84) u ABA ligi u utorak uveče Igokea je još ubjedljivije poražena u FIBA Ligi šampiona – 115:90.

Čak 38 pšoena primili su "igosi" u posljednjoj četvrtini, ali i prije toga bilo je praktično sve riješeno, jer se Trst pobrinuo od početka da ostvari vođstvo i preuzme potpunu kontrolu nad ovim mečom.

Tek šest i po minute prije kraja poenima Luisa ekipa Igokee smanjila je na "samo" 10 razlike, bilo je 84:74, ali su trojka Ramzija i potom izgubljena lopta Luisa za nove poene italijanske ekipe otklonili bilo kakvu dilemu oko pobjednika.

Upravo je Džahmius Ramzi sa 26 poena bio najzaslužniji za prvu pobjedu Trsta u FIBA ligi šampiona, a pratili su ka Markel Braun sa 14 i Kolbi Ros sa 13 poena.

Dragam Milosavljevič sa 17 poena bio je najefikasniji u ekipi Igokee, a poen manje postigao je Brein Tajri.

Igokea je sada na začelju tabele sa jednom pobjedom i tri poraza, koliko ima i Trst, Vircburg ima skor 2-2, a lider grupe E je Galatasaraj sa sve četiri pobjede.