Stefanović želi bolju odbranu od one protiv Kluža: Moramo da ih spustimo na manji broj poena!

Košarkaši Igokee takmičenje u FIBA Ligi šampiona nastaviće gostovanjem u Trstu u utorak od 20.30 časova.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Aleksandrovčani u ovaj meč ulaze nakon ubjedljivog poraza od Kluža u kojem su primili "stotku", bilo je 106:84 u Rumuniji, pa trener Nenad Stefanović ističe da njegova ekipa mora da igra mnogo bolje u odbrani.

"Očekuje nas jedan težak meč sa ekipom Trsta, u jednoj sigurno odličnoj atmosferi pred njihovim navijačima, gdje je uvijek puna hala. Oni su podigli formu u prethodnom periodu, zabilježili su pobjedu u domaćem prvenstvu sa dosta velikim brojem poena. Mislim da način na koji smo prvu utakmicu odigrali je pravi, da spustimo tu utakmicu na neki manji broj poena sa njihove strane i samim time ćemo imati veće šanse za pobjedu. Očekujem reakciju mojih igrača na lošu defanzivnu partiju protiv Kluža, i vjerujem u momke koje treniram i sigran sam da ćemo u utorak biti pravi u Trstu", rekao je Stefanović.

Lider Grupe E FIBA Lige šampiona je Galatasaraj sa sve tri pobjede, Vircburg ima skor 2-1, potom slijedi Igokea sa jednom pobjedom i dva poraza, dok je Trst upisao sva tri poraza.