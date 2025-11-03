logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stefanović želi bolju odbranu od one protiv Kluža: Moramo da ih spustimo na manji broj poena!

Stefanović želi bolju odbranu od one protiv Kluža: Moramo da ih spustimo na manji broj poena!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Košarkaši Igokee takmičenje u FIBA Ligi šampiona nastaviće gostovanjem u Trstu u utorak od 20.30 časova.

kk igokea Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee takmičenje u FIBA Ligi šampiona nastaviće gostovanjem u Trstu u utorak od 20.30 časova.

Aleksandrovčani u ovaj meč ulaze nakon ubjedljivog poraza od Kluža u kojem su primili "stotku", bilo je 106:84 u Rumuniji, pa trener Nenad Stefanović ističe da njegova ekipa mora da igra mnogo bolje u odbrani.

"Očekuje nas jedan težak meč sa ekipom Trsta, u jednoj sigurno odličnoj atmosferi pred njihovim navijačima, gdje je uvijek puna hala. Oni su podigli formu u prethodnom periodu, zabilježili su pobjedu u domaćem prvenstvu sa dosta velikim brojem poena. Mislim da način na koji smo prvu utakmicu odigrali je pravi, da spustimo tu utakmicu na neki manji broj poena sa njihove strane i samim time ćemo imati veće šanse za pobjedu. Očekujem reakciju mojih igrača na lošu defanzivnu partiju protiv Kluža, i vjerujem u momke koje treniram i sigran sam da ćemo u utorak biti pravi u Trstu", rekao je Stefanović.

Lider Grupe E FIBA Lige šampiona je Galatasaraj sa sve tri pobjede, Vircburg ima skor 2-1, potom slijedi Igokea sa jednom pobjedom i dva poraza, dok je Trst upisao sva tri poraza.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea FIBA Liga šampiona Nenad Stefanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC