Igokea m:tel u Rumuniji traži četvrtu pobjedu u nizu: Aleksandrovčani gostuju debitantu u ABA ligi

"Igosi" će odmjeriti snage sa Klužom, kojem je ovo prva sezona u regionalnom takmičenju.

Igokea m:tel vezala je tri pobjede (Krka, Trst, Studentski centar), a priliku da nastavi niz imaće u subotu, kada će gostovati Klužu u petom kolu ABA lige.

Aleksandrovčani u dosadašnjem toku sezone nisu osjetili gorčinu poraza u grupi A regionalnog takmičenja i sa najvišim ambicijama dočekuju duel sa predstavnikom Rumunije, koji debituje u elitnom jadranskom rangu.

"Ulazimo u vrlo zahtjevnu nedelju, gdje ćemo praktično odigrati 3 utakmice u 7 dana, od toga 2 u gostima. Prva je na redu utakmica sa ekipom Kluža, koji je sigurno jedan od najstabilnijih učesnika Evrokupa sa ovih prostora. Stvarno su jako dobri i konkurentni prethodnih nekoliko godina. Mislim da su oplemenili ABA ligu svojim ulaskom. Isti je sistem rada, isti trener, mahom čuvaju jezgro ekipe. Očekuje nas sigurno jedna teška utakmica, u jako dobroj atmosferi. Međutim, dobro smo se pripremili i očekujem dobru borbu od mojih momaka. Pokazali smo da možemo da pobjeđujemo i timove u gostima tako da se radujemo utakmici u subotu", poručio je trener "igosa" Nenad Stefanović pred sutrašnji meč.

Utakmica se igra sa početkom u 17.30 časova po našem vremenu.

