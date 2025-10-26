"Hvala igračima, ovo mi je prva pobjeda u Podgorici!" Nenad Stefanović dugo će pamtiti večerašnji meč

Trener Igokee m:tel ostvario je prvu pobjedu u Podgorici otkako radi u ABA ligi.

Košarkaši Igokee m:tel trijumfovali su u podgoričkoj Morači nad Studentskim centrom (84:90) i ostvarili treću uzastopnu pobjedu u ABA ligi od starta sezone.

Dugo će večerašnji duel pamtiti trener tima iz Aleksandrovca Nenad Stefanović, kojem je ovo bio prvi trijumf na parketu Morače!

"Čestitam mojim igračima na pobjedi i hvala im jer mi je ovo prva pobjeda u Podgorici otkad sam u ABA ligi, a nadam se ne i posljednja", rekao je Stefanović na konferenciji za novinare poslije utakmice, zahvalivši se potom i klupskom rukovodstvu, koje je, kako kaže, ekipi olakšalo put do Crne Gore:

"Velika zahvalnost upravi na obezbijeđenom avionskom prevozu do Podgorice. Danas to nije lako, ali su oni učinili sve kako bi nam olakšali da danas dođemo do velike pobjede", riječi su Stefanovića, koji je o samoj utakmici istakao:

"Bio je zaista uzbudljiv duel. Čestitke protivničkoj ekipi na zaista dobro utakmici i istrajnosti. Mi smo pokušavali da pronađemo način kako da ih pobijedimo. U posljednjoj četvrtini smo u tome i uspjeli, dobrim fokusom, čvrstinom, kontrolom skoka. Mislim da smo u prvom poluvremenu igrali u dobrom, ali laganom ritmu i vodili. Nismo bili svjesni koliko je Studentski centar opasan tim. Brzo su to pokazali, mislim da je bilo i plus 10, ali smo na kraju odigrali timski. Ponovo smo imali veliki broj dvocifrenih igrača i asistencija i to je ono što me raduje."

Takmičenje u ABA ligi Igokea m:tel nastavlja prvog novembra gostovanjem u Rumuniji ekipi Kluža. Samo tri dana kasnije, Aleksandrovčani će gostovati i Trstu, u četvrtoj rundi FIBA Lige šampiona.

