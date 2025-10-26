Igokea m:tel na 3/3 u ABA ligi! Brin Tajri riješio meč u Morači, "igosi" nadoknadili -8 u posljednjoj četvrtini

Aleksandrovčani su uknjižili novu, treću pobjedu u regionalnom takmičenju.

Košarkaši Igokee m:tel zadržali su stoprocentnu uspješnost u ABA ligi i nakon gostovanja Studentskom centru. Aleksandrovčani su u završnici meča u Morači preokrenuli rezultat i od minus pet došli do plus četiri i uknjižili treću pobjedu (84:90) u elitnom regionalnom takmičenju.

Studentski centar je u uvodnim minutima došao do 10:6, predvođen mladim bekom Zoranom Vučeljićem, koji je u prvih nekoliko minuta postigao sedam poena, bez promašaja iz igre.

Kako je, međutim, odmicao prvi kvartal, Aleksandovčani su preuzeli kontrolu i na prvi dvominutni odmor otišli uz prednost od tri poena (17:20). Dvojka Petra Popovića za plus sedam gostiju (20:27) primorala je klupu Studentskog centra da zatraži tajm-aut, koji je i urodio plodom. Preokrenuo je podgorički tim situaciju na parketu Morače i pred početak drugog poluvremena došao do 39:36.

Odlično je domaćin otvorio treću dionicu, postigavši tri trojke, za dvocifrenu prednost. Dva puta je van linije od 6.75 metara bio precizan bivši košarkaš Širokog Mateo Drežnjak, dok je između njegovih pogodaka poentirao i već pomenuti Vučeljić, pa je Studentski centar na semaforu ispisao rezultat 50:40.

Predvođena Draganom Milosavljevićem, koji je do kraja četvrtine nanizao osam poena, Igokea m:tel je anulirala minus i prišla na 63:62. Domaći su, međutim, u prvoj polovini posljednje dionice ponovo odmakli i na pet minuta do kraja meča došli do 74:66, ali se ekipa Nenada Stefanovića "dalekometnom paljbom" vratila u igru, a potom i stekla prednost.

Boriša Simanić je pogodio za minus dva (80:78), nakon čega je Brin Tajri spojio dva uspješna pokušaja, za 80:84. Amerikanac je potom postigao i presudne poene za pobjedu.

Nakon prekršaja Rebeca u napadu domaćih pri rezultatu 82:86, oba puta je bio siguran sa linije za jedan poen i produžio stoprocetnu uspješnost bh. tima u ABA ligi.

Upravo je Tajri bio najistaknutiji pojedinac na terenu sa 21 poenom. Po 14 su upisali Nikola Popović i Dragan Milosavljević, dok je Boriša Simanić meč okončao sa 11 poena.

U taboru Studentskog centra Zoran Vučeljić se zaustavio na 15 poena, Mateo Drežnjak je postigao 14, dok su po 13 pored svog imena upisali Matic Rebec i Džer Dejvis.

Pred igračima Igokee m:tel u narednim danima su dva nova gostovanja, po jedno u ABA ligi i FIBA Ligi šampiona.

U jadranskom takmičenju ekipa Nenada Stefanovića biće gost Kluža, prvog novembra, a samo tri dana kasnije "igosi" će biti gosti Trsta, kojeg su u Laktašima prije nekoliko dana porazili razlikom od 15 poena (91:76).

Pred laktaškom publikom Igokea m:tel će ponovo igrati 7. novembra protiv Splita.

STUDENTSKI CENTAR: Rebec 13 (6 as), Vučeljić 15, Ilić 11, Džonson, Pavlićević 5, Anđušić 4, Živanović, Hadžibegović 7, Bogdanović, Dejvis 13, Drežnjak 14, Boaći 2.

IGOKEA M:TEL: Sizer 7, Luis (6 as), P. Popović 7 (5 as), Gavrilović 10, Tajri 21, Ilić, Antunović, N. Popović 14, Bes 3, Milosavljević 14, Simanić 11, Jeremić 3.

