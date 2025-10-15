Šampion ABA lige iz 2018. godine stigao u Igokeu m:tel!

Petar Popović novi je član "igosa".

Igokea m:tel u nastavak sezone ulazi jača za Petra Popovića, nekadašnjeg beka Budućnosti!

Klub iz Aleksandrovca ozvaničio je saradnju sa Popovićem, koji je u prošloj takmičarskoj godini nosio dres FMP-a, nakon što je prethodno osam godina bio neizostavni član ekipe iz "Morače".

Popović je rođen na Cetinju, gdje je i počeo karijeru, noseći dres Lovćena.

Sa osamnaest godina se preselio u Grčku, u tabor Nea Kifisije, odakle je tokom sezone 2015-16 stigao u Megu. U ovom klubu je završio sezonu, da bi potom osam godina nastupao za Budućnost, u kojoj se potpuno afirmisao.

Sa Podgoričanima je šest puta bio prvak Crne Gore, dok je 2018. godine bio član generacije koja je osvojila trofej u ABA ligi.

U toj sezoni, na terenu je prosječno provodio 15.3 minuta i bilježio 5.8 poena, 1.6 skokova i 1.1 asistenciju. U prethodnoj takmičarskoj godini, nastupajući za tim iz Železnika, na parketu je u prosjeku bio 25 minuta i postigao 10.4 poena te imao 2.5 skokova i dvije asistencije.

Crnogorski je reprezentativac, a 2013. godine je kao član tima do 18 godina osvojio srebro na Evropskom prvenstvu B divizije.

