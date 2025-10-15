logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šampion ABA lige iz 2018. godine stigao u Igokeu m:tel!

Šampion ABA lige iz 2018. godine stigao u Igokeu m:tel!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Petar Popović novi je član "igosa".

Petar Popović novi igrač Igokee Izvor: MNPRESS

Igokea m:tel u nastavak sezone ulazi jača za Petra Popovića, nekadašnjeg beka Budućnosti!

Klub iz Aleksandrovca ozvaničio je saradnju sa Popovićem, koji je u prošloj takmičarskoj godini nosio dres FMP-a, nakon što je prethodno osam godina bio neizostavni član ekipe iz "Morače".

Popović je rođen na Cetinju, gdje je i počeo karijeru, noseći dres Lovćena. 

Sa osamnaest godina se preselio u Grčku, u tabor Nea Kifisije, odakle je tokom sezone 2015-16 stigao u Megu. U ovom klubu je završio sezonu, da bi potom osam godina nastupao za Budućnost, u kojoj se potpuno afirmisao.

Sa Podgoričanima je šest puta bio prvak Crne Gore, dok je 2018. godine bio član generacije koja je osvojila trofej u ABA ligi.

U toj sezoni, na terenu je prosječno provodio 15.3 minuta i bilježio 5.8 poena, 1.6 skokova i 1.1 asistenciju. U prethodnoj takmičarskoj godini, nastupajući za tim iz Železnika, na parketu je u prosjeku bio 25 minuta i postigao 10.4 poena te imao 2.5 skokova i dvije asistencije.

Crnogorski je reprezentativac, a 2013. godine je kao član tima do 18 godina osvojio srebro na Evropskom prvenstvu B divizije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea košarka transferi Petar Popović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC