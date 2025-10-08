Trener Igokee m:tel nakon poraza u Istanbulu: "Dobar prvi dio, ali nedovoljno za pobjedu protiv Galate"

Nenad Stefanović, trener Igokee m:tel, oglasio se poslije poraza svog tima od Galatasaraja (94:82) na startu ovogodišnje FIBA Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

"Igosi" nisu uspjeli da startuju pobjedom u Istanbuku, a nakon meča na konferenciji za medije govorio je strateg šampiona Bosne i Hercegovine Nenad Stefanović, najprije čestitavši rivalu na zasluženoj pobjedi.

"Pa, želim prvo da čestitam Galatasaraju na pobjedi. Mislim da smo odigrali vrlo dobro prvo poluvrijeme, posebno od početka druge četvrtine, gdje smo shvatili kako trebamo igrati protiv ove vrlo moćne ekipe", rekao je Stefanović.

Prema njegovim riječima, ekipa nije dobro reagovala na samom početku drugog dijela kada je primila 15 poena u nekoliko minuta, a nije pravila faulove.

"Ipak, mislim da smo generalno odigrali veoma dobro, ali protiv ovako jakog tima to jednostavno nije bilo dovoljno za pobjedu", zaključio je trener "igosa", uz dodatak da je Galata iskoristila svoje prednosti u napadu i imala veći doprinos igrača s klupe.

(MONDO)