Nenad Stefanović za MONDO: Izbor mladog selektora put zbog kojeg Srbi jesu košarkaška nacija!

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović pripada novoj generaciji srpskih trenera koji su se vrlo brzo afirmisali na regionalnoj košarkaškoj sceni. Iako ima tek 40 godina, već je izgradio respektabilno ime u ABA ligi, a stručni rad i moderan pristup igri izdvajaju ga kao jednog od najperspektivnijih trenera u ovom dijelu Evrope.

Poslije iskustva u FMP-u, karijeru je nastavio u Igokei m:tel, gdje je dobio priliku da vodi klub sa ozbiljnim ambicijama u regionalnom i evropskom takmičenju.

Prethodne sezone sa "igosima" je osvojio peto mjesto u ABA ligi, titulu i Kup Bosne i Hercegovine, a u FIBA Ligi šampiona je eliminisan, nesretnim porazom u Laktašima od njemačkog Vircburga.

Pred početak nove sezone u regionalnom takmičenju, koju Igokea m:tel otvara u petak u Laktašima protiv Stefanovićevog bivšeg kluba, razgovorali smo o ciljevima i promjenama u timu, problemima tokom priprema, očekivanjima na startu ABA lige, ali i o Evroligi i reprezentaciji Srbije.

Kapiten Igokee m:tel pred start sezone Košarkaše očekuje start nove sezone ABA lige, a o prvom rivalu govorio je Dragan Milosavljević. „U petak nas očekuje početak sezone ABA lige i prva utakmica s FMP-om. Radi se o jednoj mladoj ekipi koja igra jako brzo, agresivno i borbeno. Zadržali su neke perspektivne igrače od prošle godine, uz nekoliko pojačanja. Sigurno neće biti lako, pogotovo jer je u pitanju otvaranje sezone“, istakao je Milosavljević. On je posebno upozorio na glavne adute protivnika.

„U napadu imaju veliki kvalitet, prije svega Barna, koji se prošle godine pokazao kao prva napadačka opcija. Jedan od ciljeva biće da zaustavimo njihovu tranziciju, Barnu i njihov skok u napadu“, dodao je Milosavljević.

Kako biste opisali trenutno stanje ekipe Igokee, s obzirom na promjene u rosteru i dolazak Džavona Besa, Najdžela Sizera, Džekvana Luisa, Nikole Popovića, Brina Tajrija, Đorđa Đukanovića i Nou Ali Farakana?

"Ekipa je zadržala okosnicu u smislu broja igrača koji su ostali, ali smo promijenili startnog plejmejkera i startnu peticu, odnosno rezernu peticu. Takođe, otišla su nam dva mlada prospekta koji su imali veliku ulogu prošle sezone. Promjene nisu prevelike, ali nisu ni male. Zadovoljni smo pojačanjima koja smo doveli, posebno u ljudskom smislu, jer vjerujemo da smo napravili prave odluke. Tokom priprema su pokazali i dobre i loše strane, ali vjerujemo da će se uklopiti i doprinijeti timu", rekao je Stefanović na početku razgovora za naš portal.

Koji su ciljevi Igokee m:tel u predstojećoj sezoni?

"Ciljevi su slični prošlogodišnjim. U ABA ligi želimo da budemo u plej-ofu, da ponovimo uspjeh u domaćim bh. okvirima (dupla kruna, prim.aut) i da na međunarodnoj sceni (FIBA Liga šampiona, prim, aut) pokušamo napraviti iskorak. To je, da tako kažem, naš plan".

Prvi meč sezone igra se protiv FMP-a u petak u Laktašima (18.30). Kakva su vaša očekivanja?

"Otvaramo sezonu kod kuće protiv FMP-a, ekipe koja je po mom mišljenju kandidat za plej-of. Sa ovim promjenama u timu, igraju samo jednu utakmicu nedjeljno, što ih čini veoma neugodnim protivnikom. Drago mi je što smo skoro kompletni bili na treninzima tokom cijele nedjelje, što nam je bila boljka u prethodnih dvadesetak dana. Vjerujem da ćemo imati dobar pristup i energiju, što je važno za početak sezone. I nadam se pobjedi".

Tokom priprema ste imali samo jednu pobjedu i nekoliko poraza. Koliko vas brinu ti rezultati iako su većinom bili na jednu ili dvije lopte?

"Početak priprema je bio dobar, pobijedili smo Vojvodinu, ali su onda uslijedile teške utakmice protiv Mege, Bašakšehira, Crvene zvezde i Kluža. Iako smo izgubili te četiri utakmice, posebno sa Zvezdom, imali smo šanse u završnicama, što nas je zadovoljilo. Međutim, u drugom dijelu priprema imali smo problema sa povredama, što nas je usporilo. Nisam najzadovoljniji sa posljednje dvije utakmice, ali pripremni period ne smatram presudnim. Sveukupno, zadovoljan sam, samo bih volio da smo bili zdraviji, jer bismo brže napredovali. Povrede su dio sporta, ali sutrašnja utakmica nema veze sa onim što je bilo – nova sezona, sve se zaboravlja".

NEREALNA OČEKIVANJA NAVIJAČA "VJEČITIH RIVALA"

Kako vidite trenutnu situaciju u evropskoj košarci, posebno u vezi sa Crvenom zvezdom i Partizanom u Evroligi?

"Oba tima imaju zvučne rostere i navijači očekuju plasman u Top 8, što je razumljivo. Međutim, kao narod često nismo objektivni i mislimo da smo jedini koji dovode velika imena. I druge ekipe su se pojačale, možda i više. Evroliga je izuzetno teška, svaka utakmica je izazov. Partizan je imao naporan put u Australiju, što je sigurno uticalo na njihovu prvu utakmicu, dok je Zvezda imala problema sa povredama, igrajući bez skoro cijele spoljašnje linije. Poslije samo jednog kola ne treba donositi zaključke, ni dobre ni loše. Treba dati timovima vremena da se uigraju, jer su mnogi igrači fizički nespremni, a pripreme su bile kratke. Monako je, na primjer, iznenađujuće izgubio kod kuće od Žalgirisa, što pokazuje da je početak sezone nepredvidiv".

Kakvo je vaše mišljenje o novom selektoru Srbije, Dušanu Alimpijeviću, i izgledima za plasman na Svjetsko prvenstvo poslije neuspjeha "orlova" na Eurobasketu?

"Problem sa igračima u kvalifikacijama nije samo naš, već ga imaju i druge reprezentacije zbog FIBA pravila i NBA obaveza. To nije izgovor. Što se tiče Alimpijevića, radujem se njegovom izboru. To je onaj put zbog koga smo postali košarkaška nacija. On je mlad trener koji je svojim rezultatima zaslužio priliku. Ovo je pravi put za srpsku košarku – dati šansu novim, posvećenim ljudima, a ne oslanjati se na prošlost. Siguran sam da će Dušan odraditi dobar posao i vjerujem da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo", zaključio je trener "igosa".

