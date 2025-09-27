Igokea m:tel dovela igrača iz SAD-a

Bek stigao sa univerziteta Hempton.

Igokea m:tel potpisala je novog igrača, Noa Ali Farakan, rođen 3. 12. 2000, visok 188 cm i pokriva poziciju beka. On dolazi sa univerziteta Hempton, gdje je postizao 14.2 poena po utakmici.

Farakan je karijeru gradio na američkim univerzitetima, gdje je još nastupao za renomirane programe poput Mefisa i Mičigena.

Tokom studija pokazao je da se radi o modernom organizatoru igre, brzom i prodornom košarkašu. Noa će ovu sezonu započeti na pozajmici u klubu Student m:tel gdje će igrati ABA 2 ligu i Ligu BiH.