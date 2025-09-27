logo
Igokea m:tel dovela igrača iz SAD-a

Igokea m:tel dovela igrača iz SAD-a

Autor Haris Krhalić
1

Bek stigao sa univerziteta Hempton.

noa farakan u igokei Izvor: Gregory Fisher/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Igokea m:tel potpisala je novog igrača, Noa Ali Farakan, rođen 3. 12. 2000, visok 188 cm i pokriva poziciju beka. On dolazi sa univerziteta Hempton, gdje je postizao 14.2 poena po utakmici.

Farakan je karijeru gradio na američkim univerzitetima, gdje je još nastupao za renomirane programe poput Mefisa i Mičigena.

Tokom studija pokazao je da se radi o modernom organizatoru igre, brzom i prodornom košarkašu. Noa će ovu sezonu započeti na pozajmici u klubu Student m:tel gdje će igrati ABA 2 ligu i Ligu BiH.

košarka KK Igokea

Odakle Igokei iz Aleksandrovca novac da godinama redovno igra ABA i Ligu šampiona? Gdje je pravno gledano originalni Borac iz BL?

