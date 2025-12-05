Sjajna asistencija Tristana Vukčevića u porazu od Bostona

Pogledajte fantastičnu asistenciju Tristana Vukčevića.
Srpski reprezentativac Tristan Vukčević nastavio je sa solidnim partijama za svoj Vašington, ali njegova ekipa igra jako loše. Prethodne noći Vašington je na domaćem parketu pregažen protiv Bostona (146:101), a dobro znamo kakve sve probleme s povredama imaju Seltiksi.
Ovoga puta Tristan Vukčević igrao je samo 11 minuta, ali je i za to vrijeme uspio da ostavi solidan učinak i da učini da se njegova asistencija u stilu Nikole Jokića "zavrti" kao viralna na društvenim mrežama. Pogledajte šta je uradio Vukčević:
PFIOU CETTE PASSE DE TRISTAN VUKCEVICpic.twitter.com/XmGCXtChl4— 50 Nuances (@50NuancesDeNBA)December 5, 2025
Inače, Vukčević je postigao 10 poena (3/5 iz igre), a imao je još četiri skoka i tu jednu asistenciju. S njim na parketu Vašington je bio na "minus devet", što je zapravo i najbolji učinak igrača u debaklu Vizardsa, uz Šempejna s kojim su bili na "minus jedan".
Inače je Boston predvodio Derik Vajt sa 30 poena, a Džordan Volš dodao je 22. Čak sedam igrača bilo je dvocifreno. Kod Vizardsa, najbolji utisak ostavio je Si Džej Mekalum sa 22 poena.
NBA rezultati 5. decembar:
- Filadelfija - Golden Stejt 99:98
- Vašington - Boston 101:146
- Bruklin - Juta 110:123
- Toronto - LA Lejkers 120:123
- Nju Orleans - Minesota 116:125