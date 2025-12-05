Sjajna asistencija Tristana Vukčevića u porazu od Bostona

Pogledajte fantastičnu asistenciju Tristana Vukčevića.

Izvor: Twitter/50NuancesDeNBA/Screenshot

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević nastavio je sa solidnim partijama za svoj Vašington, ali njegova ekipa igra jako loše. Prethodne noći Vašington je na domaćem parketu pregažen protiv Bostona (146:101), a dobro znamo kakve sve probleme s povredama imaju Seltiksi.

Ovoga puta Tristan Vukčević igrao je samo 11 minuta, ali je i za to vrijeme uspio da ostavi solidan učinak i da učini da se njegova asistencija u stilu Nikole Jokića "zavrti" kao viralna na društvenim mrežama. Pogledajte šta je uradio Vukčević:

PFIOU CETTE PASSE DE TRISTAN VUKCEVICpic.twitter.com/XmGCXtChl4 — 50 Nuances (@50NuancesDeNBA)December 5, 2025



Inače, Vukčević je postigao 10 poena (3/5 iz igre), a imao je još četiri skoka i tu jednu asistenciju. S njim na parketu Vašington je bio na "minus devet", što je zapravo i najbolji učinak igrača u debaklu Vizardsa, uz Šempejna s kojim su bili na "minus jedan".

Inače je Boston predvodio Derik Vajt sa 30 poena, a Džordan Volš dodao je 22. Čak sedam igrača bilo je dvocifreno. Kod Vizardsa, najbolji utisak ostavio je Si Džej Mekalum sa 22 poena.

NBA rezultati 5. decembar: