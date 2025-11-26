logo
Da li je Tristan Vukčević upravo poslao poruku Željku Obradoviću? Napisao jednu rečenicu, a rekao mnogo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji centar Partizana Tristan Vukčević se ubrzo poslije vijesti o ponuđenoj ostavci Željka Obradovića oglasio na društvenim mrežama.

Tristan Vukčević poruka poslije ostavke Željka Obradovića Izvor: MN Press/Instagram/vukcevic

Poslije vijesti da je Željko Obradović ponudio ostavku na mjesto trenera Partizana dolaze reakcije sa svih strana, a sada se mnogi pitaju da li je nova objava Tristana Vukčevića na društvenim mrežama upućena urpavo najtrofejnijem evropskom treneru svih vremena. 

Reprezentativni centar Srbije sada nastupa za Vašington Vizardse u NBA ligi, a nakon početaka karijere u Real Madridu iako sin nekadašnjeg centra Crvene zvezde Dušana Vukčevića potpisao je za Partizan. U januaru 2022. godine potpisao je ugovor sa crno-bijelima, ali se ni u prvoj ni u drugoj sezoni nije naigrao. Otišao je u martu 2024. godine i pridružio se Vizardsima koji su ga izabrali na draftu 2023. godine. 

"Life comes full circle", napisao je na instagramu Vukčević. Doslovno prevedeno bi to bilo "život se obrne pun krug", a u principu to je izreka koja bi na srpski mogla da se prevede kao: "Okreće se kolo sreće"

Šta se desilo sa Tristanom poslije Partizana?

Tristan Vukčevič je u prvoj NBA sezoni nakon odlaska iz Partizana odigrao 10 mečeva i prosečno imao 8,5 poena i 3,6 skokova. Prošle sezone je imao 35 mečeva i davao je 9,4 poena i 3,7 skokova. Ove sezone ima 4,2 poena, 1,9 skokova i 0,6 asistencija. Ove godine je debitovao za selekciju Srbije na Eurobasketu

Tagovi

Željko Obradović Tristan Vukčević KK Partizan

