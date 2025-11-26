Lesor se prvi oprostio od Željka Obradovića": "Vjerovao si u mene kada niko nije"

Matijas Lesor oglasio se poslije ostavke Željka Obradovića i pisao je na Instagramu zbog svega toga.
Matijas Lesor oglasio se na Instagramu zbog Željka Obradovića. I do francuskog centra došle su informacije o ostavci trofejnog stručnjaka i to mu je očigledno teško palo. Vidi se to i po objavi koju je imao na društvenim mrežama.
"Legenda zauvijek. Vjerovao je u mene kada niko nije", napisao je Lesor uz nekoliko zajedničkih fotografija gdje je Francuz u dresu Panatinaikosa.
Matijas Lesor se nije snašao u Makabiju poslije epizode u Monaku i tada ga je Obradović doveo u Partizan. Dao mu je šansu i pomogao mu da postane jedan od najboljih centara u Evroligi. Nažalost, ogromni problemi sa povredama spriječili su ga da to pokaže u prethodnom periodu i čeka ga operacija.
