Lesor se prvi oprostio od Željka Obradovića": "Vjerovao si u mene kada niko nije"

Matijas Lesor oglasio se poslije ostavke Željka Obradovića i pisao je na Instagramu zbog svega toga.

Izvor: MN PRESS

Matijas Lesor oglasio se na Instagramu zbog Željka Obradovića. I do francuskog centra došle su informacije o ostavci trofejnog stručnjaka i to mu je očigledno teško palo. Vidi se to i po objavi koju je imao na društvenim mrežama.

"Legenda zauvijek. Vjerovao je u mene kada niko nije", napisao je Lesor uz nekoliko zajedničkih fotografija gdje je Francuz u dresu Panatinaikosa.

Matijas Lesor se nije snašao u Makabiju poslije epizode u Monaku i tada ga je Obradović doveo u Partizan. Dao mu je šansu i pomogao mu da postane jedan od najboljih centara u Evroligi. Nažalost, ogromni problemi sa povredama spriječili su ga da to pokaže u prethodnom periodu i čeka ga operacija.

Anketa Da li bi Željko Obradović trebalo da napusti Partizan? Da, vreme je za rastanak 50% (12)

Ne, Partizan ne sme da prihvati ostavku 41.67% (10)

Teško je odgovoriti, komplikovana je situacija 8.33% (2) Povratak na glasanje Da li bi Željko Obradović trebalo da napusti Partizan? Da, vreme je za rastanak

Ne, Partizan ne sme da prihvati ostavku

Teško je odgovoriti, komplikovana je situacija Glasaj Rezultati

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!