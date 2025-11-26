Uživo: Željko Obradović više nije trener Partizana, javio se i Ostoja Mijailović

19 : 29 Nedjelja za odlaske velikana Izvor: Claudio Degaspari/© MN press, all rights reserved Nekoliko dana prije Željka Obradovića, ostavku je podnio i Etore Mesina. Italijanski velikan i četvorostruki šampion Evrope napustio je Armani poslije čak šest godina.

19 : 29 Obradović prvi put napustio ekipu usred sezone Tokom bogate karijere Željko Obradović vodio je Partizan, Huventud, Real, Treviso, Panatinaikos, Fenerbahče, ali je ovo prvi put da je napustio ekipu prije kraja sezone.

19 : 09 Oglasio se Ostoja Mijailović "Željko, ovo sam ti rekao i u našem razgovoru", kazao je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović u javnoj poruci Željku Obradoviću.

18 : 47 Šta je Obradović osvojio za 4 i po godine? Najtrofejniji evropski trener je sa Partizanom osvojio tri trofeja - dva puta ABA ligu i jednom KLS. Nije uspio da osvoji Kup Radivoja Koraća, dok je u sezoni 2022/23 sa crno-bijelima stigao nadomak Fajnal-fora Evrolige, ali je nakon dramatične četvrtfinalne serije sa Realom ostao bez plasmana u četiri najbolje ekipe.

18 : 46 Evroliga je reagovala Evroliga je reagovala povodom odlaska Željka Obradovića iz Partizana.

18 : 18 Reakcije se samo nižu Da li je Tristan Vukčević isprozivao Željka Obradovića?

18 : 17 "Bez obzira na sve, bićeš uvijek najbolji ikada" Izvor: pap_33/Instagram/Printscreen Nekadašnji košarkaš Partizana Janis Papapetru posvetio je objavu Željku Obradoviću.

18 : 14 Reakcije navijača Izvor: MN PRESS Navijači Partizana ne žele da Željko Obradović ode iz kluba. Iako su nezadovoljni rezultatima, ne vide da je ovo pravo rješenje u ovoj fai sezone.

17 : 51 Zašto je Obradović ostao u Atini? Prema informacijama "Sportkluba" postoji razlog zašto je Obradović ostao u Atini. Navodno je to bilo dogovoreno ranije i igračima je bilo predočeno da će dobiti slobodno, pa se samo četvrtina tima nije vratila u Beograd, dok su ostali igrači otputovali na razne destinacije, pošto imaju slobodno do subote.

17 : 46 Obradović podnio ostavku, pa se predomislio Jednom prilikom je nekadašnji predsjednik Fenerbahčea Aziz Jeldirim otkrio da nije prihvatio ostavku Željka Obradovića u sezoni 2016/17 u kojoj su potom osvojili titulu šampiona Evrope. "U Španiji smo izgubili od Baskonije sa skoro 35 razlike. Onda se posvađao sa igračima i odlučio da podnese ostavku. Ozan Balaban me je pozvao i rekao: 'Ovdje izbija apokalipsa, Obradović će podnijeti ostavku'. Teško im je bilo", ispričao je jednom prilikom Jildirim i pozvao Obradovića na sastanak. "Plaćeni su, ali ne igraju. Kako ću te pogledati u oči?", pitao me je. Rekao sam: "Nema veze, nismo te doveli ni na dan ni na godinu. Pozovi svog agenta, hajde da produžimo ugovor na tri godine, pa onda idi da spavaš. Sljedećeg dana su donijeli ugovor i mi smo ga potpisali. Završeno. Potpisali smo ugovor za 5 minuta. Onda smo ćaskali do 4-5 ujutru. Naš odnos je bio drugačiji, bili smo prijatelji. Još uvijek razgovaramo" otkrio je bivši predsjednik Fenera.

17 : 32 Potvrđeno Mondu! Željko Obradović nije se vratio sa Partizanom u Beograd. Nezvanično je potvrđeno MONDU da je iskusni stručnjak ostao u Atini. Razlozi za to još uvijek nisu poznati, ali je ekipa bez njega došla u srpsku prestonicu oko 17 časova po našem vremenu.

17 : 31 Kako su se pomirili Mijailović i Trinkijeri? Podijeljena su mišljenja navijača Partizana oko Andree Trinkijerija, dok je Ostoja Mijailović prošle sezone otkrio kako je došlo do pomirenja. "Ja sa Trinkijerijem nisam progovorio nijednu riječ do prije neki dan otkako je otišao iz Partizana", rekao je Mijailović i ispričao kako mu je Italijan sam prišao: "Danas razumijem i njega, jer se borio za rezultate, bio na korak do cilja. Poslije pobjede nad Žalgirisom, krenuo je prema meni, ali ja sam okrenuo glavu, jer nismo u komunikaciji. Nisam želio susret, ali mi je on prišao i pružio mi je ruku. Čestitao mi je pobjedu. To je divan gest".

17 : 27 Trinkijeri se vraća poslije pet godina? Ako se Andrea Trinkijeri zaista vrati u Partizan, biće to nastavak njegove crno-bijele epizode, započete 2018. godine i zaustavljene tokom korone 2020. Italijanski stručnjak u Humsku je donio dva trofeja Kupa Radivoja Koraća i vodio crno-bijele sa velikim uspjehom u posljednjoj sezoni, prekinutoj zbog kovida. Od tada je vodio tri godine Bajern, pa dvije sezone Žalgiris, do minulog ljeta. Napustio je Litvaniju sa osvojenom titulom nacionalnog prvaka, dok je u Bajernu osvojio dva trofeja u Kupu Njemačke. Napustio je klub uz tužbu i uz oštre riječi, ali je u međuvremenu taj odnos ispravljen i to su potvrdili i lijepi dočeci i njegove lijepe riječi o Partizanu.

17 : 18 Poznato ko mijenja Željka Obradovića? Već je isplivalo ime njegovog potencijalnog nasljednika - Andrea Trinkijeri se vraća u Partizan?

16 : 59 Ko poslije Željka? Anketa Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića? Andrea Trinkijeri 29.09% (16)

Aleksandar Saša Đorđević 47.27% (26)

Aleksandar Džikić 5.45% (3)

Nenad Čanak 7.27% (4)

Vlade Jovanović 7.27% (4)

Samo strani trener može da ga zameni 0% (0)

Bogdan Karaičić 3.64% (2) Povratak na glasanje Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića? Andrea Trinkijeri

Aleksandar Saša Đorđević

Aleksandar Džikić

Nenad Čanak

Vlade Jovanović

Samo strani trener može da ga zameni

Bogdan Karaičić Glasaj Rezultati

16 : 55 "Željko je izgubio konce" Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Dan poslije poraza Partizana od Panatinaikosa, grčki mediji su ocijenili da Željko Obradović više nema kontrolu nad Partizanovim timom.

16 : 54 "Ostavka je neopoziva" Izvor: MN PRESS Prema informacijama portala "Telesport", ostavka je neopoziva i Partizan traži novog šefa stručnog štaba!

16 : 49 "Željko Obradović ostao u Atini" Portal Kurir objavio je ekskluzivno da se Partizan vratio u Beograd bez Željka Obradovića, koji je navodno poslije podnesene ostavke ostao u glavnom gradu Grčke.

16 : 49 Crno-bijeli bez utakmice do četvrtka Poslije teškog poraza od Panatinaikosa, Partizan ima pred sobom dane bez mečeva do narednog četvrtka, kada će u Beogradskoj areni crno-bijeli dočekati Bajern. Da li će "Žoc" voditi ekipu i u tom meču? Sada svi očekuju saopštenje kluba.

16 : 48 Obradović vratio Evroligu i trofeje crno-bijelima Najtrofejniji trener Evrope vratio se na klupu crno-bijelih u ljeto 2021. godine. Na njoj je vodio Partizan do senzacionalno osvojene titule prvaka Evrope 1992. godine, a u drugom mandatu je vratio tim iz Humske u najjače takmičenje, osvojio dvije titule ABA lige, uz učešće u plej-ofu 2023.

16 : 48 Glasajte u anketi Anketa Da li bi Željko Obradović trebalo da napusti Partizan? Da, vreme je za rastanak 50% (12)

Ne, Partizan ne sme da prihvati ostavku 41.67% (10)

Teško je odgovoriti, komplikovana je situacija 8.33% (2) Povratak na glasanje Da li bi Željko Obradović trebalo da napusti Partizan? Da, vreme je za rastanak

Ne, Partizan ne sme da prihvati ostavku

Teško je odgovoriti, komplikovana je situacija Glasaj Rezultati

16 : 47 Da li je već konačno? Prvo je "Mozzartsport" objavio vijest da je Željko podnio ostavku i da se čeka reakcija kluba, dok je "Telesport" poslije toga saopštio da je situacija znatno ozbiljnija i da je ostavka neopoziva i da će uslijediti zvanično obraćanje javnosti u toku večeri.

16 : 47 Posljednje riječi Željka Obradovića poslije debakla Izvor: MN PRESS "Šta je rješenje? Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvijek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše", rekao je Obradović u razgovoru sa grčkim novinarima poslije poraza od Panatinaikosa.

16 : 46 Da li je ovo pravo rješenje? Poslije teškog poraza protiv Panatinaikosa i usljed velike krize igre i rezultata, trener crno-bijelih je ponudio ostavku rukovodstvu kluba. Partizan je izgubio sedam od posljednjih osam mečeva u Evroligi i dočekaće decembar sa skorom 4-9.