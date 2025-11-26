logo
I Evroliga se oglasila o ostavci: "Šokantna vijest iz Beograda, Željko je otišao"!

I Evroliga se oglasila o ostavci: "Šokantna vijest iz Beograda, Željko je otišao"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ostavka Željka Obradovića glavna je vijest na društvenim mrežama

Evroliga se oglasila poslije ostavka Željka Obradovića Izvor: MN PRESS

Željko Obradović podnio je ostavku na mjesto trenera Partizana, što je klub potvrdio u toku večeri objavivši njegovo oproštajno pismo.

"Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku", saopštio je Željko Obradović.

Na društvenim mrežama specializovanih portala u Evropi ova vijest je imala očekivano veliki odjek.

"Stigla je šokantna vijest iz Beograda, jer je Željko Obradović navodno podnio ostavku na mjesto trenera Partizana", objavio je specijalizovani portal "Basket news"

I portalu "Eurohoops" je potvrđena vijest o odlasku i objavljena je veliki slovima: "Željko Obradović je PODNIO OSTAVKU u Partizanu", objavio je taj portal

Nedugo posle zvaničnog Partizanovog saopštenja oglasila se i Evroliga, objavivši svojim pratiocima da je devetostruki šampion Evrope napustio crno-bele.

Očekivano, navijači Partizana bili su veoma iznenađeni čim je objavljena ova vijest, bez obzira na to što je Partizan u velikoj krizi igre i rezultata. Ovakav epilog mogao je da se nazire nakon Obradovićeve konferecije za novinare u Atini, na kojoj je nekoliko puta ponovio da "ne zna" šta je rješenje za velike probleme tima iz Humske

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan Evroliga

