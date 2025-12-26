"Pitajte njih zašto nisam u Partizanu": Ife Lundberg otvorio dušu o Željku i odlasku iz Beograda

Ife Lundberg je pričao o tome zašto više nije igrač Partizana i kako se uklopio u tim Makabija. Pomenuo je i Željka Obradovića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

U Beograd se vratio Ife Lundberg i pobijedio je. Danski reprezentativac koji je sezonu počeo kao igrač Partizana je bio van tima crno-bijelih i na kraju je u toku sezone prešao u Makabi. Sada je u jednom od najubjedljivjih poraza svoje bivše ekipe bio bitan šraf Makabija.

Dao je tri poena, imao po dva skoka i asistencije i istakao se u odbrani. Novinari su ga posle meča pitali zašto je napustio crno-bijele i šta se zapravo desilo.

"Morate da ih pitate. Imao sam još dvije godine ugovora. Bilo je jako dobro, osjećam sam da smo uspostavili bratske odnose. Mi i mnogo igrača, bio sam srećan što sam ih vidio jutros i pred meč. Samo ljubav za njih. Kada vidim sve što se desilo ljetos i ove sezone, naravno to sa trenerom Obradovićem... On je razlog zašto sanm došao ovdje. Kada sam vidio da odlazi bilo mi je jako tužno. Nadam se da će se sve završiti najbolje po sve", rekao je Lundberg.

Navijači su mu aplaudirali i skandirali tokom meča. "Stvarno? Nisam čuo, Hvala im i jako cijenim to, znači mi. Iskreno nisam znao kako će me primiti. Uvijek ima ljudi sa različitim mišljenjem. Na kraju samo radim svoj posao i to smo uradili."

Šta je Lundberg rekao o meču?

"Bilo je sjajno, pobijedili smo, zato smo i došli. Vrlo smo zadovoljni pobjedom i načinom na koji smo pobijedili. Naša energija je presudila, rekao bih. Ne znam kada, ali uspjeli smo da preokrenemo meč. Imamo mnogo talenta u ovoj grupi i nešto što sam ja donio je iskustvo, smirenost, energija. Vrlo sam srećan zbog momentuma koji imamo", naglasio je Lundberg.

Bio je ovo peti uzastopni trijumf Makabija, a Ife Lundberg je poslije meča naglaasio da se zahvaljuje ekipi i stručnom štabu što su ga istrpili i uspjeli da ga integrišu u tim tako brzo i dobro.

"Nisam igrao na početku sezone. Ovo je praktično moj period priprema jer nisam igrao. Nisam pet mjeseci igrao takmičarsku košarku, pa sam imao problema na početku. Naravno tu je znanje, ali drugačije je kada igrate pet na nula i ovo sada. Moram da se zahvalim timu i trenerskom osoblju, saigračima jer su mi toliko olakšali da se uklopim. Bilo mi je jako lako da odmah uđem u tim i zaigram. Rasli su mi minuti, postarali su se da budu sigurni da budem spreman. To je nešto što mnogo cijenim kao osoba", rekao je Lundberg.

Izraelska štampa je pisala da je on najbolje pojačanje u toku sezone u istoriji kluba. "To su velike riječi, čast mi je. Ja samo pokušavam da pomognem. Da doprinesem pobjedi i vidim sebe kao pobjednika. Hoću da pobijedimo šta god da je situacija. Sada sam srećan", završio je nekadašnji bek Partizana.