Tajrik Džouns se poslije meča sukobio sa navijačima Partizana: Zvižduci, polivanje, pa burna rasprava

Centar Partizana Tajrik Džouns preskočio je ogradu i krenuo je da se obračuna sa navijačima Partizana nakon poraza od Makabija.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana doživjeli su istorijski poraz od Makabija na svom terenu u Evroligi, a nakon toga je Tajrik Džouns bio jako ljut.

Navijači Partizana nisu samo zviždali igračima već su neke od njih i zasuli vodom i predmetima koji su bacani sa tribina. Vidjeli smo kako je ušao u raspravu sa navijačima centar crno-bijelih i jedva su ga odvojili:

Tajrik Džons se nakon meča Partizana i Makabija našao u raspravi s publikom.#kkp#kkpartizanpic.twitter.com/A9YthpP7e5 — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs)December 26, 2025

Dok se na jednom snimku vidi kako se raspravlja sa publikom i razmjenjuje oštre riječi, na drugom se vidi kako je otišao do tribine gdje su najvatreniji navijači i tu takođe bio u žestokoj raspravi.