Tajrik Džouns se poslije meča sukobio sa navijačima Partizana: Zvižduci, polivanje, pa burna rasprava

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Centar Partizana Tajrik Džouns preskočio je ogradu i krenuo je da se obračuna sa navijačima Partizana nakon poraza od Makabija.

Tajrik Džouns svađa sa navijačima Partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana doživjeli su istorijski poraz od Makabija na svom terenu u Evroligi, a nakon toga je Tajrik Džouns bio jako ljut. 

Navijači Partizana nisu samo zviždali igračima već su neke od njih i zasuli vodom i predmetima koji su bacani sa tribina. Vidjeli smo kako je ušao u raspravu sa navijačima centar crno-bijelih i jedva su ga odvojili:

Dok se na jednom snimku vidi kako se raspravlja sa publikom i razmjenjuje oštre riječi, na drugom se vidi kako je otišao do tribine gdje su najvatreniji navijači i tu takođe bio u žestokoj raspravi. 

