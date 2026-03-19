Zvezdi se ništa nije poklopilo u Evroligi: Sada joj Nedović i tim pred raspadom prijete na tabeli

Monako je poslije pobjede nad Olimpijakosom savladao i ekipu Anadolu Efesa i sada su ponovo u igri za plej-of.

Izvor: MN PRESS

Nakon Barselone još jedan tim se vratio u igru za plasman u plejof Evrolige. To je Monako koji je sa samo devet igrača u sastavu i sa Manučarom Markoišvilijem na klupi savladao Anadolu Efes na gostovanju 98:93.

Tim iz Kneževine koji se muči sa ogromnim finansijskim problemima je nakon pobjede protiv Olimpijakosa sada savladao i Efes i kao i Barselona je došao na skor od 18 pobeda i 14 poraza, što znači da je na bod više od Crvene zvezde.

Na kraju je Begaran pogodio bacanje za 92:89, potom je Džordan Lojd promašio trojku za izjednačenje i nakon što igrači Efesa nisu pravili faul Alfa Dijalo je zakucao. Potom je Efes došao do brzih poena, ali je poslije pogođenih bacanja Elija Okoba sve bilo gotovo. Pogledajte kako sada izgleda tabela Evrolige:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Iako je Šehmus Hazer imao najbolji meč karijere sa 26 poena nije to pomoglo Efesu. Džared Blosomgejm je upisao 17 poena kao i Alfa Dijalo i Markus Strazel, dok su Begaran, Okobo i Tajs imali po 10. Nemanja Nedović je meč završio sa 7 poena i 3 asistencije.

Iako sa skraćenom rotacijom djeluje da je Monako u dobroj situaciji jer do kraja Evrolige od šest mečeva igraju čak četiri na svom terenu. Za sada se Crvenoj zvezdi nisu poklopili rezultati u ovom kolu i kako stvari stoje i dalje će se 12 ekipa boriti za deset mjesta u doigravanju i šest koja direktno vode u četvrfinale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!