Lindzi Von u romansi sa 11 godina mlađim kolegom

Legendarna skijašica Lindzi Von trenutno je u vezi sa 11 godina mlađim kolegom Matjeom Bejeom

Izvor: Screenshot/Instagram/@matthieu_bailet/@lindseyvonn

Američka skijašica Lindzi Von (41), koja ne silazi sa naslovnih strana poslije Zimskih olimpijskih igara, i ovog puta je privukla pažnju. Poslije stravičnog pada, potom i pojave na Met Gala večeri, sada je u središtu dešavanja romantični odnos koji ima sa 11 godina mlađim kolegom Matjeom Bejeom.

Par je viđen zajedno u Njujorku, a kako mediji navode, dvoje sportista se sve više zbližava, pa prosto nije moglo ostati neopaženo njihovo druženje. Legendarna skijašica ima 41 godinu, što je takođe privuklo pažnju, jer njen izabranik ima 30, a poznat je po tome da se bavi alpskim skijanjem.

Par je najprije viđen tokom kupovine u njujorškoj četvrti, a potom su se zajedno vozili i podzemnom železnicom. Zajedno su posjetili i Brodvej, što je prepoznato kao vrhunac njihovog druženja, a par je zajedno pozirao iza pozornice poslije mjuzikla "The Outsiders". Osim detalja iz javnosti, jasno je da postoje varnice između kolega, čak i po komentarima na društvenim mrežama.

Amerikanka je komentarisala fotografije Francuza, što je dodatno potvrdilo glasine.

U februaru 2025. Von je potvrdila da su se ona i Dijego Osorio, biznismen, rastali nakon nekoliko godina veze, rekavši za magazin "Pipl": "Dan zaljubljenih će za mene ove godine izgledati malo drugačije. Ali imam dva psa, tako da će oni biti moji partneri za Dan zaljubljenih."

Kada je u pitanju turbulentan život Amerikanke, teška potraga za partnerom koji je razumije, ali i činjenica da je doživjela vrlo tešku povredu, Lindzi Von je rekla: "Teško je imati dovoljno debelu kožu da ne ulaziš u sukob sa svima koji žele da ti govore šta da radiš, kako da to uradiš ili da ti kažu da si nešto trebalo da uradiš drugačije, kada na svijetu možda postoji samo pet ljudi koji uopšte razumiju pritisak pod kojim sam bila", rekla je skijašica.

