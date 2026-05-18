Borac svečanom akademijom obilježio 100 godina postojanja!

"Bilo je teških dana, branili su mu i da postoji, ali ništa ga nije slomilo i ništa Borac neće slomiti" poručeno je tokom svečane akademije kojom je obilježen vijek postojanja banjalučkog kluba.

Banjalučki Borac u 2026. slavi 100 godina postojanja, a vijek postojanja u ponedjeljak je obilježena svečanom akademijom u Banjaluci.

Veliki broj zvanica iz političkog i javnog života, članovi kluba i ljudi iz svijeta sporta okupili su se u Banskom dvoru da proslave jubilej i odaju priznanje onima koji su od 1926. do danas nosili dres kluba, ali i svojim radom doprinijeli uspjesima banjalučkih crveno plavih.

"Za ovih 100 godina naš klub je poetao nadaleko čuven, zasluga je to i mnogih među vana, pokazali ste da je važno u životu biti Borac. Fudbal trazi odricanja ali uvijek nagradi one koji istraju na putu do cilja. FK Borac nikada nije pognuo glavu i ustuknuo. Bilo je teških dana, branili su mu i da postoji, ali ništa ga nije slomilo i neće slomiti! On je simbol prkosa koji prozima krajiške gene", poručio je predsjednik Borca Zvjezdan Misimović tokom obraćanja na svečanoj akademiji.

Podsjetio je on da je Borac za 100 godina preturio mnogo preko svojih leđa i izašao mnogih ratova kao pobjednik.

"Danas slavimo vijek postojanja, jubilej na ponos svih nas ovdje, ali i mngoih generacija prije nas koji su mu dali srce i dušu. Sve manje je klubova sa dušom, ali Borac je sačuvao identitet. Na prošlost smo ponosni, sada gledamo u budućnost. Fudbal je kao život, a život je najljepša stvar. Neka Borac živi i da ga Banjaluka slavi svakog dana. Neka ova bude početak drugog vijeka Borčevih pobjeda", rekao je Misimović.

Slavnu istoriju Borca na svečanoj akademiji na originalan način crtežima u pijesku prikazala je ruska umjetnica Ana Kononenko uz naraciju Gorana Jokića, a prikazani su i dijelovi dokumentarnog filma o Borcu, koji će kao i monografija ugledati svjetlost dana tokom ovog ljeta.

Okupljenima se obratio i bivši predsjednik Borca Vico Zeljković, sada predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i Fudbalskog saveza BiH, piznavši da je ovo emotivan trenutak za njega.

"Borac je emocija, vjera, pripadnost. Večeras ne slavimo običan jubilej nego vijek ideje, upornosti, borbe. Borac je karakter ovog grada, Borac je simbol grada Banjaluke i Republike Srpske. Za mene je ova noć posebno emotivna, zato se večeras sa velikim poštovanjem poklanjam svim generacijama Borca, svima koji su prošli kroz ovaj klub u ovih 100 godina. Ko obuče crveno-plavi dres, nikada ga više ne skine bez obzira kakve nedaće ga zadese. Sezona u Evropi 2024/25 je istorijska, ali ne bi bila moguća bez Mladena Žižovića, koji nažalost više nije sa nama“, istakao je Zeljković.

Najemotivniji trenutak večeri bilo je uručenje priznanja njegovom sinu, Luki Žižoviću, koji je dočekan i ispraćen dugim aplauzom, kojim je odato priznanje njegovom ocu za najveće uspjehe sa banjalučkim Borcem na evropskoj sceni i za sve ono što je uradio sa crveno-plavima.

Priznanja su uručena i brojnim bivšim fudbalerima i trenerima banjalučkog kluba koji su nosili ovaj dres u posljednjih nekoliko decenija, a predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je Orden Njegoša prvom reda predsjedniku skupštine FK Borac Stojanu Malbašiću.



Okupljenim navijačima i simpatizerima Borca ispred Banskog dvora u ime cijele ekipe obratio se kapiten Srđan Grahovac i zahvalio na podršci svim republičkim i gradskim institucijama, simpatizerima, stručnom štabu i svima zaposlenima u klubu.

"Posebnu zahvalnost želim d auputim našim navijačima Lešinarima, koji su nas uvijek bordili i bili podrška ne samo na našem Gradskom stadionu već i širom države i širom Evrope, a nadam se da smo im se bar dijelom odužili našim uspjesima", poručio je kapiten Srđan Grahovac.

Obilježavanja stogodišnjece Fusbalskog kluba Borac biće nastavljeno tokom ove godine, a 4. jula, na dan osnivanja biće organizovano druženje sa navijačima i simpatizerima na banjalučkom Trgu Krajine uz koncert i promociju tima za sezonu 2026/2027.

Kako je najavljeno, očekuje nas i dokumentarnog filma u produkciji Radio televizije Republike Srpske i promocija monografije koju radi Arhiv Republike Srpske u saradnji sa FK Borac.