Đoan Penjaroja o glasinama da odlazi iz Partizana: "Nije vrijeme za te priče"!

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Crvene zvezde.

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije pobjede proitiv Crvene zvezde nakon infarkt završnice u Beogradskoj areni. Španski stručnjak je pohvalio svoje igrače uprkos padu u poslednjoj četvrtini u kojoj su ušli u rizik od poraza nakon vođstva od +20.

Revanš je na programu u četvrtak i posao za crno-bijele još uvijek nije gotovo. Penjaroja smatra da su kao tim uradili veliki posao i zasluženo slavili u trećem uzastopnom derbiju ove sezone.

"Samo je 1:0, Moramo da pobijedimo dvije utakmice. Igrali smo jako dobru utakmicu 32, 33 minuta, kontolisali ritam, igrali dobru odbranu. Nismo danas morali da patimo da pobijedimo utakmicu, ali smo gledali semafor, izgubili smo fokus. Zvezda je imala šansu za preokret. Zaslužili smo da pobijedimo, moramo da igramo 40 minuta. Dobro smo igrali, delili loptu, kažnjavali smo njihove defanzivne propuste, dobro smo koristili Bruna Fernanda pod košem. Mislim da su šutirali dvojke 10/15, nije trenutak da žalimo što smo pali moramo da nastavimo ovako", rekao je Penjaroja u uvodu konferencije.

Upitan je da li je poslije 20 razlike došlo do opuštanja ili ih je Zvezda iznenadila igrom? "Oni su igrali dosta dobro, koristili su karakterističan presing koji igraju cijele sezone, imaju igrače koji to mogu da iznesu. Mislim da nije iznenađenje, oni tako igraju cijele sezone. Malo smo se diskonektovali, već razmišljali o narednom meču. Postiglu su previše poena u posljednjoj dionici - 35", rekao je Penjaroja i dodao:

"Srećan sam jer smo u trećoj četvrtini igrali jako dobro u odbrani. Kontrolisali smo defanzivni skok i igru 1 na 1, u napadu smo igrali dobro, naročito Nik Kalates koji je imao 6 asistencija. Jedan tim je igrao dobro, poslije se okrenulo u posljednjem periodu, to je košarka".

Šta se dogodilo u posljednjih 6,7 minuta? "Isključili smo se, imali smo problema da prenesemo loptu, moramo da napredujemo da igramo svih 40 minuta. Tim je pokazao da ima dobar karakter, bio je to jako važan momenat. Morali smo da ostanemo fokusirani, važno je bilo da budemo koncentrisani. Sutra ćemo pričati o specifičnim situacijama. Jako važno da samo poslije loših minuta ostali fokusirani i uspjeli da pobijedimo", jasan je Španac.

Nik Kalates je odigrao sjajnu treću četvrtinu, pa su se novinari nadovezali na pohvale Penjaroje i upitali o glasinama da odlazi iz Humske. Penjaroja je bio kratak u odgovoru.

"Vrijeme je za plej-of, nije momenat da pričamo o budućnosti igrača i trenera. Najvažnija je sljedeća utakmica", zaključio je trener Partizana.