Partizan i Crvena zvezda u borbi za finale: Evo šta su problemi, a šta prednosti u derbiju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Partizan će dočekati Crvenu zvezdu u prvom meču polufinala plej-ofa ABA lige, a u finale ide tim koji prvi stigne do dvije pobjede.

partizan crvena zvezda derbi uzivo najava meca Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu i tako kreće polufinalna serija ABA lige. U finale ide tim koji prvi dođe do dvije pobjede. To znači da jedan od dva najveća srpska kluba neće imati priliku da se bori za titulu u regionalnom takmičenju.

Ko će to biti? I ko će otići na megdan boljem iz okršaja Dubaija i Budućnosti? Odgovor na to pitanje stiže najranije u četvrtak 21. maja kada se igra drugi meč u "Pioniru" u kom je domaćin Zvezda. A, najkasnije će biti riješen 25. maja kada će crno-bijeli biti domaćini u slučaju "majstorice".

I jedni i drugi imaju kadrovske probleme, tako da će i Đoan Penjaroja i Saša Obradović morati da nađu rješenje kako znaju i umiju. Krenula je završnica sezone i borba za trofeje. U ovom slučaju će jedan tim ostati bez ikakve šanse da se bori za naziv regionalnog šampiona.

Šta su prednosti, a šta problemi Partizana?

Što se problema tiče glavobolja za Penjaroju je što neće moći da računa na Šejka Miltona i Marija Nakića, dok je dobra vijest povratak Alekseja Pokuševskog u tim. To su kadrovski problemi, ali oni veći su u samoj igri. Španski stručnjak bio je vidno ljut zbog loših partija u četvrtfinalnoj seriji protiv Bosne. Ogromnog broja grešaka, nezalaganja u odbrani, lošeg protoka lopte u napadu. Sve to će crno-bijeli morati da podignu na mnogo viši nivo u derbiju.

Kada su u pitanju prednosti ona najveća za Partizan je svakako činjenica da je uspio da pobijedi Zvezdu u četiri od posljednjih pet međusobnih okršaja. Nanio je najvećem rivalu i jedan od najtežih poraza kada je slavio u Evroligi u momentu kada je Zvezda igrala za plej-of, a Partizan samo za prestiž. Psihološka prednost je definitivno jedan od faktora u derbijima.

Šta su prednosti, a šta problemi Zvezde?

Najveći problem za Sašu Obradovića pred derbi su povrede. U "majstorici" protiv Cedevita Olimpije nisu igrali Kodi Miler-Mekintajer, Ebuka Izundu i Stefan Miljenović, dok Nikola Đurišić nema pravo nastupa u ABA ligi jer je igrao za Megu kao pozajmljen igrač. Dosta zavisi od doktora i "zelenog svjetla". Jasno je koliki značaj ima Mekintajer na igru i organizaciju crveno-bijelih. Ako ponovo plejmejkeri budu bili Džared Batler i Tajson Karter to će stvoriti dodatne probleme ekipi.

Prednost Zvezde u predstojećem derbiju može da bude u reketu, posebno pošto je protiv Cedevita Olimpije dosta "kuburila" sa tim. Doduše, nije imala na raspolaganju najboljeg asistenta Evrolige Mekintajera. Motiv više za tim trebalo bi da budu i spomenuti porazi od najvećeg rivala u prethodnim duelima. Obradović je i sam rekao da će najveći zadatak biti da zaustavi bekove Partizana. Zvezda je već pokazala da umije da igra dobru i čvrstu odbranu, sada je i to na ispitu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Navijači Partizana pozdravljaju trenera Đoana Penjaroju
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

