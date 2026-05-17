Đoan Penjaroja hoće treću pobjedu u nizu protiv Crvene zvezde: Trener Partizana pred derbi u ABA ligi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Španski trener Đoan Penjaroja očekuje tešku seriju protiv Crvene zvezde u polufinalu ABA lige.

djoan penjaroja pred polufinale sa zvezdom Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odmjeriće snage u polufinalu ABA lige, a prva utakmica je na programu u ponedjeljak od 20 časova u Beogradskoj areni. Crno-bijeli će biti domaćini na startu serije koja se igra na dvije dobijene utakmice.

Trener Partizana Đoan Penjaroja je već osjetio slast pobjede u derbiju, pošto je slavio u posljednja dva duela. Sada su i okolnosti u ulog drugačiji.

"Veoma važna utakmica. Serija je kratka, igra se na dvije pobede, pritom je derbi, utakmica koja ima posebnu težinu. Ipak, najvažnije je da budemo usmjereni na sebe, na naše principe i pravila, da se takmičimo na pravi način u sjajnoj atmosferi. Očekuje nas težak meč, zahtjevan za obje ekipe, i biće važno da odigramo dobro, posebno u najvažnijim trenucima", rekao je Penjaroja.

Očekivanja pred utakmicu govorio je i zamjenik kapitena Aleksej Pokuševski koji ističe podršku navijača kao ključnu.

"Igramo kod kuće i vjerujem da je to prednost za nas, ali i za naše navijače, za koje se nadam da će doći u što većem broju. Svaki derbi je poseban za sebe, ali ovo je ipak polufinale i bilo bi dobro da pobijedimo. Sigurno nas očekuje teška utakmica, uprkos tome što imaju određene povrede, ali mislim da su spremni i da će pružiti maksimum protiv nas".

Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
