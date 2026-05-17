Luka Dončić se poslije sastanka sa Lejkersima vraća u Ljubljanu: Postavljen uslov, ništa od reprezentacije

Luka Dončić nastaviće rehabilitaciju od povrede u Ljubljani, a tamo će se i spremati za novu sezonu.

Slovenački košarkaš Luka Dončić dobio je dozvolu od Los Anđeles Lejkersa da otputuje Ljubljanu tokom pauze između sezona. On nije mogao da pomogne saigračima u plej-ofu zbog teže povrede, te su Lejkersi eliminisani već u drugoj rundi od Oklahoma Siti Tandera.

Dončić je bio na sastanku sa rukovodstvom Lejkersa gdje su definisani planovi za vansezonu. Prije svega se govorilo o nastavku oporavka i terapija, kao i pripremama za narednu sezonu.

Lejkersi su željeli garant da će se on vratiti u Sjedinjene Države na jesen potpuno zdrav i potpuno spreman za svoju devetu NBA sezonu.

Luka će prvo završiti rehabilitaciju od povrede tetive pre nego što postepeno krene da se vraća u kondiciju pred sezonu 2026/27.

Za razliku od prethodnih godina kada je tokom ljeta igrao za Sloveniju, to ovog puta neće biti slučaj. Odigrao je ukupno 39 zvaničnih utakmica za Sloveniju tokom proteklih pet ljeta, ali tokom ove pauze će biti spriječen da ponovo obuče nacionalni dres.

Dončić je ove sezone u NBA ligi nastupio u 64 utakmice i po prvi put u karijeri završio sezonu povrijeđen. Nije bio u postavi Lejkersa od 2. aprila zbog istegnuća tetive drugog stepena, koje se pokazalo ozbiljnijim nego što se prvobitno očekivalo. Lejkersi su kasnije eliminisani u drugom kolu od Oklahoma Siti Tandera, a pored njega morali su bez još jednog ključnog igrača Ostina Rivsa. Sve u svemu jedna malerična sezona za Lejkese, ali najviše za Dončića koji je jedno vrijeme bio među favoritima za MVP priznanje.

