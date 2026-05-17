logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Dončić se poslije sastanka sa Lejkersima vraća u Ljubljanu: Postavljen uslov, ništa od reprezentacije

Luka Dončić se poslije sastanka sa Lejkersima vraća u Ljubljanu: Postavljen uslov, ništa od reprezentacije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić nastaviće rehabilitaciju od povrede u Ljubljani, a tamo će se i spremati za novu sezonu.

luka doncic odrzao sastanak sa lejkersima vraca se u sloveniju Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić dobio je dozvolu od Los Anđeles Lejkersa da otputuje Ljubljanu tokom pauze između sezona. On nije mogao da pomogne saigračima u plej-ofu zbog teže povrede, te su Lejkersi eliminisani već u drugoj rundi od Oklahoma Siti Tandera.

Dončić je bio na sastanku sa rukovodstvom Lejkersa gdje su definisani planovi za vansezonu. Prije svega se govorilo o nastavku oporavka i terapija, kao i pripremama za narednu sezonu.

Lejkersi su željeli garant da će se on vratiti u Sjedinjene Države na jesen potpuno zdrav i potpuno spreman za svoju devetu NBA sezonu.

Luka će prvo završiti rehabilitaciju od povrede tetive pre nego što postepeno krene da se vraća u kondiciju pred sezonu 2026/27.

Za razliku od prethodnih godina kada je tokom ljeta igrao za Sloveniju, to ovog puta neće biti slučaj. Odigrao je ukupno 39 zvaničnih utakmica za Sloveniju tokom proteklih pet ljeta, ali tokom ove pauze će biti spriječen da ponovo obuče nacionalni dres.

Dončić je ove sezone u NBA ligi nastupio u 64 utakmice i po prvi put u karijeri završio sezonu povrijeđen. Nije bio u postavi Lejkersa od 2. aprila zbog istegnuća tetive drugog stepena, koje se pokazalo ozbiljnijim nego što se prvobitno očekivalo. Lejkersi su kasnije eliminisani u drugom kolu od Oklahoma Siti Tandera, a pored njega morali su bez još jednog ključnog igrača Ostina Rivsa. Sve u svemu jedna malerična sezona za Lejkese, ali najviše za Dončića koji je jedno vrijeme bio među favoritima za MVP priznanje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC