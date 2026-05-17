"Da ne bude u znaku Partizanovih bekova": Zvezda izvlači pouke iz poraza u derbijima

Trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao je na šta stavlja akcenat u pripremi svog tima za predstojeći evroligaški derbi protiv Partizana

Crvena zvezda je spremna za ponedjeljak i "vječiti derbi" na Partizanovom terenu, u Beogradskoj areni, od 20 časova. Plasman u finale obezbijediće ekipa koja ostvari dvije pobjede, a biće to peti derbi ove sezone. Trenutni skor je 3-1 za crno-bijele, koji su pobijedili u oba evroligaška derbija, dok su u ABA ligi oba tima ostvarila po trijumf.

Partizan ima prednost domaćeg terena jer je Top 8 fazu ABA lige završio na drugom mjestu.

"Nebitno je ko je u boljoj poziciji, ko je u manjem ritmu, čiji igrači su povrijeđeni. Uvijek je 50-50 i to znamo. I kada je Zvezda bila najbolja gubilo se, i obratno. Istorija je pokazala da nema favorita, da odlučuju trenutno nadahnuće, dobra energija i prije svega mentalna prisustnost", rekao je u najavi meča trener Zvezde Saša Obradović.

Crveno-bijeli su se najviše spremali za odbranu od igrača u bekovskoj liniji ekipe Đoana Penjaroje.

"Prošli derbi je bio u znaku Partizanovih bekova, pričali smo kako da ih bolje kontrolišemo. To je prije svega bio akcenat. Možda nije bilo loše imati zahtjevnog protivnika kao Cedevitu. Imali smo utakmice onda kada je trebalo da budu dani odmora. Naš fokus je tu, nema pravila koja je bolja priprema - utakmice ili dani odmora. Znamo dobro šta odlučuje pobjednika", dodao je Saša Obradović.

Kapiten Zvezde Ognjen Dobrić saglasio se sa ocjenom da su šanse "50-50".

"Partizan je podigao formu pred kraj sezone, igraju bolju košarku u odnosu na prvi dio, moramo da se spremimo, nema vremena za razmišljanje i opuštanje, moramo biti spremni za 40 minuta. Biće težak meč na gostujućem terenu, moramo da igramo kako znamo i kako smo pokazali ove sezone da možemo. Sve je otvoreno, 50-50. Energija je 'Broj 1' u ovim utakmicama. Igrali smo četiri derbija, znamo kako igraju, znaju oni kako igramo mi, nema nepoznanica"