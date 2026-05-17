Haos u Španiji: Dvojica vozača završila u bolnici, niko ne pita ko je pobijedio

Autor Bojan Jakovljević
Stravičan sudar dogodio se u trci za Veliku nagradu Katalonije.

Strašan sudar na trci za Veliku nagradu Katalonije

Moto GP trka za Veliku nagradu Katalonije morala je da bude prekinuta nakon teškog sudara između Aleksa Markeza i Pedra Akoste. Crvena zastava je podignuta nakon šokantnih scena na stazi, da bi vozač Dukatija morao da bude hitno hospitalizovan. Na kraju ove dramatične trke pobjedu je odnio Fabio di Đanantonio.

Kola hitne pomoći su ušla na stazu kako bi zbrinule povrijeđenog Aleksa, koji je podigao ruku dok je bio na nosilima, kako bi navijačima i timu stavio do znanja da je svjestan.

On je doživio pad pri brzini od preko 250 km/h, ali su ubrzo stigle ohrabrujuće vijesti. Snimak sudara je i više nego uznemirujući.

Vozač je odveden u medicinski centar staze, ali je nakon pregleda odlučeno da se kolima hitne pomoći direktno prebaci u Opštu bolnicu Katalonije. Srećom, pola sata nakon nesreće stigla je vijest da je vozač van životne opasnosti.

Trka je potom nastavljena 13 krugova do kraja, ali je još jednom prekinuta zbog sudara u kojem su učestvovali Zarko i Marini. Morao je i Francuz da bude hospitalizovan, a do kraja je viđeno još nekoliko rizčnih startova i incidenata. 

