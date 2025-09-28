Mark Markez uradio što niko prije njega nije: Vratio se poslije 4 operacije, opet je šampion svijeta

Španski vozač Mark Markez ponovo je Moto GP šampion, sedmi put u karijeri.

Izvor: RUNGROJ YONGRIT/EPA

Španski motociklista Mark Markez novi je šampion u Moto GP klasi, a do istoirijske titule stigao je pet trka prije kraja sezone. U jednog od najboljih trkačkih godina koje smo ikada videli raspoloženom Špancu niko nije mogao da parira, a on je od prvog kruga pa sve do danas imao samo jedan cilj - da osvoji titulu!

Ovo je čak deveta titula za Marka Markeza, od čega je sedam osvojio u najprestižnijoj klasi, pa se sada može diskutovali da li je španski motociklista ujedno i najveći svih vremena! Šest godina je čekao na titulu kojom bi se izjednačio sa legendarnim Valentinom Rosijem, a ukoliko sačuva djelić ove forme i za narednu sezonu, neće biti nikakvoo iznenanđenje da pretekne slavnog Italijana.

Markez je do nove titule stigao zahvaljujući drugom mjestu na Velikoj nagradi Japana, na kojoj je trijumfovao njegov timski kolega Frančesko Banjaja. Na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao Đoan Mir na Hondi, kojem je do prvo pobjedničko postolje poslije četiri godine. Aleks Markez trku je završio tek šesti, što je bilo dovoljno da njegov brat Mark osvoji titulu - jer su njih dvojica bili jedini konkurenti ove sezone!

Ko je najuspješniji vozač svih vremena?

Markez se osvajanjem svoje prve titule posle šest godina izjednačio sa Valentinom Rosijem, pošto obojica sada imaju po sedam titula prvaka u kraljevskoj klasi, a devet ukupno. Više titula od obojice u najjačoj kategoriji ima samo Đakomo Agostini, i to osam. Agostini je, inače, rekorder po broju ukupnih titula sa 15, a dvocifreni broj je osvojio još samo Anhel Nijeto - 13.

Ipak, postoje argumenti da se Mark Markez smatra najboljim svih vremena. Danas je teško pobjeđivati u kontinuitetu, a on nam je pružio jednu od najboljih sezona svih vremena. Da stvari budu luđe - Mark Markez je postao šampion šest godina nakon posljednje titule, što nikome nije pošlo za rukom.

U međuvremenu je imao četiri teške operacije i propustio je čak 30 trka u nekoliko različitih sezona. Mnogi su vjerovali da se nikada više neće vratiti - ni na vrhunski nivo, ni na motor, ali je Španac demnatovao sve koji su sumnjali. Na izuzetno dominantan način prošetao kroz šampionat i poslednjih pet trka sezone voziće za svoju dušu.