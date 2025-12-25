"Nije moj Božić, baš me briga": Nikola Jokić morao Amerima da pokaže kako to rade Srbi

Nikola Jokić nije više mogao da sluša kako mu čestitaju pogrešan Božić, pa je Amerikance naučio kako se slavi i čestita pravoslavni.

Sinoć nije bilo NBA mečeva, ali će ih biti večeras. Sve kreće od duela Njujorka i Klivlenda od 18. pa zatim igraju Oklahoma i San Antonio i Golden Stejt i Dalas u "evropskim terminima". Amerikanci će potom gledati Los Anđeles Lejkerse i Hjuston, pa na kraju Nikolu Jokića.

Denver će nastupati protiv Minesote u 4:30 izjutra po srpskom vremenu, a taj meč će biti u "prajm tajmu" u Americi i to za katolički Božić. A Nikolu Jokića nakon "Jokićevog Božića" koji navijači Denvera slave sada čekaju nove čestitke.

Šta se dešava sa Jokićem i Božićem?

Osmu godinu zaredom će Nikola Jokić igrati 25. decembra, a svake godine mu novinari čestitaju Božić i svake godine im Nikola objašnjava da to nije njegov Božić. Prošle godine je Denver za ovaj Božić savladao Finiks 117:90, a Jokić je slegao ramenima kada su ga opet pitali isto pitanje.

"Kako se osjećaš što ćeš morati da igraš na Božić, već sedmu godinu zaredom?". Jokić je odgovorio u svom stilu: "Nije moj Božić, tako da me nije briga". Uz to je objašnjavao kako se u Srbiji čestita praznik koji dolazi 7. januara.

"Hvala, mir Božji, Hristos se rodi, tako mi to kažemo", poručio je Jokić i odjurio u svlačionicu.

Rekorder katoličkog Božića

Nikola je za Božić igrao protiv Finiksa i kada je poslije produžetka Denver dobio 128:125, a tada je postao igrač sa najviše tripl.dablova na ovaj praznik. I tada su mu čestitali, na šta je on pristojno rekao: "Nije moj Božić, ali srećan vama Božić". Sada čekamo da taj svoj rekord protiv Minesote popravi.