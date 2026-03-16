Makedonski spisak "vrvi" od borčevaca: Goce Sedloski za baraž pozvao dva sadašnja i jednog bivšeg člana crveno-plavih!

Selektor Sjeverne Makedonije Goce Sedloski na spisak za baraž za SP pozvao Sebastijana Ereru, Damjana Šiškovskog i Bobana Nilolova.

Selektor reprezentacije Sjeverne Makedonije Goce Sedloski objavio je spisak igrača na koje računa u baražu za odlazak na Mundijal predstojećeg ljeta.

A spisak prosto "vrvi" od borčevaca, s obzirom na to da je nekadašnji prvotimac Hajduka i Dinama pozvao dva sadašnja i jednog bivšeg člana crveno-plavih!

Osim lijevog beka Sebastijana Erere, o kojem je MONDO već jutros pisao, mjesto na spisku našao je i golman Damjan Šiškovski, dok za odlučujuće mečeve za plasman na Mundijal konkuriše i vezista Boban Nikolov!

Šiškovski, inače kum Sebastijana Erere, uknjižio je ove sezone dva premijerligaška nastupa, oba na Gradskom stadionu – protiv Veleža 19. oktobra (1:0) i Zrinjskog 21. decembra (0:1). Stajao je na golu i u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Santa Kolome (0:2) te u jedinom ovosezonskom kup-nastupu crveno-plavih protiv Kruševa na gostujućem terenu.

Ove sezone je rezerva mladom Mladenu Jurkasu (2007.), a prošle sezone je uknjižio 23 nastupa – 13 u ligi, 4 u kvalifikacijama za Ligu šampiona, 3 u Kupu BiH, 2 u kvalifikacijama za Ligu šampiona i 1 u Konferencijskoj ligi.

Nikolov je takođe boje Borca branio u prošloj, istorijskoj sezoni za banjalučki klub. Bio je tako član generacije koja je zaigrala u osmini finala Konferencijske lige, a ukupno je uknjižio 9 nastupa u ovom takmičenju. Takođe, u Premijer ligi BiH nastupio je 27 puta, dok je pet mečeva uknjižio u Kupu BiH. Igrao je, takođe, i Superkup BiH protiv Zrinjskog.

Prvi dio sezone odradio je u rumunskom Farulu, dok je od početka godine u svlačionici Vardara.

Sjeverna Makedonija će 26. marta, u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, odmjeriti snage sa Danskom u Kopenhagenu. Ukoliko trijumfuje, pet dana kasnije, ponovo na gostujućem terenu, sastaće se sa Češkom ili Republikom Irskom.

Reprezentativci Sjeverne Makedonije okupiće se u nedjelju, 22. marta, u Skoplju, dok će se prvi zajednički trening obaviti sutradan.

