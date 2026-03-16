logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Makedonski spisak "vrvi" od borčevaca: Goce Sedloski za baraž pozvao dva sadašnja i jednog bivšeg člana crveno-plavih!

Dragan Šutvić
Selektor Sjeverne Makedonije Goce Sedloski na spisak za baraž za SP pozvao Sebastijana Ereru, Damjana Šiškovskog i Bobana Nilolova.

Dva sadašnja i jedan bivši igrač Borca na spisku reprezentacije Makedonije

Selektor reprezentacije Sjeverne Makedonije Goce Sedloski objavio je spisak igrača na koje računa u baražu za odlazak na Mundijal predstojećeg ljeta.

A spisak prosto "vrvi" od borčevaca, s obzirom na to da je nekadašnji prvotimac Hajduka i Dinama pozvao dva sadašnja i jednog bivšeg člana crveno-plavih!

Osim lijevog beka Sebastijana Erere, o kojem je MONDO već jutros pisao, mjesto na spisku našao je i golman Damjan Šiškovski, dok za odlučujuće mečeve za plasman na Mundijal konkuriše i vezista Boban Nikolov!

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Šiškovski, inače kum Sebastijana Erere, uknjižio je ove sezone dva premijerligaška nastupa, oba na Gradskom stadionu – protiv Veleža 19. oktobra (1:0) i Zrinjskog 21. decembra (0:1). Stajao je na golu i u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Santa Kolome (0:2) te u jedinom ovosezonskom kup-nastupu crveno-plavih protiv Kruševa na gostujućem terenu.

Ove sezone je rezerva mladom Mladenu Jurkasu (2007.), a prošle sezone je uknjižio 23 nastupa – 13 u ligi, 4 u kvalifikacijama za Ligu šampiona, 3 u Kupu BiH, 2 u kvalifikacijama za Ligu šampiona i 1 u Konferencijskoj ligi.

Nikolov je takođe boje Borca branio u prošloj, istorijskoj sezoni za banjalučki klub. Bio je tako član generacije koja je zaigrala u osmini finala Konferencijske lige, a ukupno je uknjižio 9 nastupa u ovom takmičenju. Takođe, u Premijer ligi BiH nastupio je 27 puta, dok je pet mečeva uknjižio u Kupu BiH. Igrao je, takođe, i Superkup BiH protiv Zrinjskog.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Prvi dio sezone odradio je u rumunskom Farulu, dok je od početka godine u svlačionici Vardara.

Sjeverna Makedonija će 26. marta, u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, odmjeriti snage sa Danskom u Kopenhagenu. Ukoliko trijumfuje, pet dana kasnije, ponovo na gostujućem terenu, sastaće se sa Češkom ili Republikom Irskom.

Reprezentativci Sjeverne Makedonije okupiće se u nedjelju, 22. marta, u Skoplju, dok će se prvi zajednički trening obaviti sutradan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

FK Borac fudbal Sjeverna Makedonija Mundijal 2026 Sebastijan Erera Kardona Boban Nikolov Damjan Šiškovski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC