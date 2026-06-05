Bajern pokušao da "ukrade" supertalentovanog fudbalera Liverpula: Krišom pregovarali, isplivali detalji

Bajern Minhen pokušao je da dovede Rija Ngumou iz Liverpula i onda je sve propalo kada je za to saznao engleski klub.

Izvor: Epa/Adam Vaughan

Bajern je pokušao krišom da ukrade igrača Liverpulu. Rio Ngumoa (17) bio je njihova meta, pregovarali su sa njegovim predstavnicima i htjeli da ga dovedu da se razvija i da pokriva Luisa Dijaza kog su takođe doveli sa "Enfilda". Pregovori su išli dobrim tokom dok za to nisu saznali u engleskom klubu.

"Ngumoa je bio tajni kandidat Bajerna i pregovori su trajali sedmicama. Verbalni dogovor sa njegovim predstavnicima postignut je 26. maja. Viđen je kao rezerva za Dijaza poslije propalih pregovora sa Entonijem Gordonom. Ali, dogovor je propao 4. juna. Trener Vensan Kompani je lično razgovarao sa njim", napisao je njemački novinar Florijan Pletenberg.

Informaciju je potvrdio i novinar "Atletika" Dejvid Ornštajn. Naglasio je da Liverpul nema ama baš nikakvu namjeru da ga proda i da ga vide kao zalog za budućnost. Hoće da ojačaju sastav, a ne da ga dodatno rasipaju. Posebno poslije dolaska novog trenera Andonija Iraole. Ngumoa je jedan od najtalentovanijih engleskih fudbalera, čak ga je i Tomas Tuhel poveo sa reprezentacijom na završne pripreme za Mundijal, iako nije u sastavu. Ima ugovor sa "crvenima" i neće ga se klub tek tako odreći.