Strašan pad svjetskog šampiona, odmah ga odnijeli u bolnicu: U prvom krugu nastao haos, jezivo je lupio o asfalt

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mark Markez je taman osvojio titulu u Moto GP-u, a onda je doživio tešku povredu koja mu je završila sezonu.

Mark Markez slomio ključnu kost Izvor: X/@MotoGP/Printscreen

Taman što je Mark Markez osigurao titulu šampiona u Moto GP-u, doživio je tešku povredu na Velikoj nagradi Indonezije. Nakon velikog sudara pao je i slomio ključnu kost.

Za kraj jedne od najdominantnijih sezona ikada u Moto GP-u Markez je doživio povredu zbog koje se sigurno neće vraćati. On je pet trka pred kraj šampionata uspio da osigura titulu i sada ima taj luksuz da se posveti oporavku.

Pad koji ga je hitno poslao u bolnicu desio se već u prvom krugu trke kada je na njegov Dukati naletio Marko Bezeki. Udario je Španac o asfalt i prilično je odletio van staze. Pogledajte kako je to izgledalo:

Odmah se vidjelo da će biti posljedica po njega. Imao je probleme sa rukom, a u bolnici je ustanovljena fraktura ključne kosti. U prošlosti je on imao mnogo preloma i operacija, a sada će opet morati na operacioni sto.

Ipak, Markez je stigao do šeste titule šampiona u karijeri i sada ni ne mora nazad na stazu. Poslije haosa na startu u Indoneziji prvu pobjedu u karijeri upisao je Fermin Aldeger, a iza njega su bili Pedro Akosta i Aleks Markez.

Mark Markez je i dalje ubjedljivo prvi u generalnom plasmanu sa 545 bodova i tu će i ostati. Aleks Markez iza njega ima 362 boda, a Banja je treći sa 264. Pogledajte još jednom sudar sa starta: 

Tagovi

Moto GP motociklizam Mark Markez

