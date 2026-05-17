Istorijski uspjeh anonimnog njemačkog kluba: Elversberg prvi put u Bundesligi!

Osim šampiona Šalkea, iz druge u prvu Bundesligu plasirao se klub iz Špizen-Elversberga, u njemačkoj pokrajini Sarland, dok će posljednji učesnik u najvišem rangu biti poznat nakon baraža u kojem će igrati Volfsburg i Paderborn.

Prvi put u istoriji u najjačoj njemačkoj ligi nastupiće Elversberg, klub iz mjesta Špizen-Elversberg, u njemačkoj pokrajini Sarland, koji je osnovan davne 1907. godine, ali je do sada uglavnom bio poznat lokalnim ljubiteljima fudbala i niželigaških takmičenja.

Osim šampiona Šalkea, Elversberg je pobjedom protiv posljednjeplasiranog Minstera 3:0 osigurao drugu poziciju u Cvajti i plasman u viši rang, dok će posljednji učesnik u najvišem rangu biti poznat nakon baraža u kojem će igrati Volfsburg i Paderborn.

Dugo vremena Elversberg je tavorio u regionalnim ligama, daleko od svjetala velikih stadiona i televizijskih prenosa. Ipak, početkom 21. vijeka klub polako počinje da napreduje zahvaljujući stabilnoj organizaciji i ozbiljnom radu sa igračima. Poseban zamah uslijedio je nakon ulaganja lokalnih privrednika, prije svega porodice Holcer, koja je klubu omogućila profesionalniji razvoj.

Prvi veliki iskorak Elversberg pravi plasmanom u Treću ligu Njemačke 2013. godine. Iako tada nisu uspjeli da se dugo zadrže među profesionalcima, klub je nastavio da raste iz godine u godinu. Najveći uspjeh stigao je u sezoni 2021/22, kada je Elversberg dominantno osvojio Regionalnu ligu i izborio povratak u Treću ligu.

Ono što je uslijedilo iznenadilo je čitavu Njemačku. Već u narednoj sezoni, 2022/23, Elversberg je osvojio Treću ligu i prvi put u istoriji izborio plasman u drugu Bundesliga. Klub iz mjesta sa svega nekoliko hiljada stanovnika tako je postao jedna od najljepših priča njemačkog fudbala - simbol upornosti, dobrog planiranja i rada bez velikih zvijezda.

Nakon dvije sezone u drugom rangu, danas je stigao istorijski dan i plasman u najjaču Bundesligu.



