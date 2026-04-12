Srbin postigao četiri gola na jednom meču u Njemačkoj: Bori se za Bundesligu i poziv Veljka Paunovića

Talentovani fudbaler Filip Bilbija rođen je u Njemačkoj, ali ima srpsko porijeklo.

Fudbalska reprezentacija Srbije ima problem sa igračima na krilnim pozicijama, prije svega zbog fizičkih predispozicija srpskih fudbalera. Rješenje za tim Veljka Paunovića možda se krije u drugoj ligi Njemačke, gdje impresivnu sezonu igra Filip Bilbija (25)! Fudbaler koji ima srpsko porijeklo rođen je u Berlinu, ali je teško očekivati da će u bliskoj budućnosti dobiti poziv Njemačke.

Za to vrijeme, Fudbalski savez Srbije morao bi da ga stavi na uži krug kandiata za reprezentaciju - posebno poslije čak četiri postignuta gola na jednom meču "Cvajte", u kojoj se njegov Padeborn bori za elitno društvo. U pobjedi Paderborna nad Magdeburgom (4:3) učestvovao je sa četiri postignuta gola!

Filip Bilbija je tresao mrežu rivala u 19. i 29. minutu, zatim u drugom minutu sudijske nadoknade, a na kraju i u 78. minutu meča za konačnih 4:3 i veoma važne bodove na putu ka Bundesligi. Ovim je Bilbija samo potvrdio impresivnu formu koju gaji tokom većeg dijela sezone. Postigao je pogodak u prvom kolu sezone, zatim imao niz od sedam golova na šest utakmica, pa se nakon četiri utakmice koje je propustio zbog povrede vratio pogotkom i sada je gol u prethodnom kolu samo "nadogradio" sa četiri na jednom meču.

Ovakav nastup pomogao je Filipu Bilbiji da se približi samom vrhu liste strijelaca u Cvajti. Na prvom mjestu je poljski internacionlac Mateuš Žukovski koji je 16 puta tresao mreže rivala, a zatim slijede čak trojica fudbalera koji su postigli po 14 golova i u toj grupi je ofanzivac srpskog porijekla.

Nakon 29 odigranih kola u drugom rangu njemačkog fudbala, ekipa Paderborna zauzima drugo mjesto na tabeli sa 57 osvojenih bodova. Prvoplasirani Šalke ima jedan osvojeni bod više, dok je trećeplasirani Hanover koji je do sada sakupio 53 boda. Dvije ekipe će izboriti direktan plasman u Bundesligu, dok će treći tim na tabeli igrati baraž.