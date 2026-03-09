Navijač uletio u teren i pokvario VAR

Pogledajte šta se desilo na meču u Njemačkoj gdje je navijač Minstera probao da zaustavi tehnologiju.

Izvor: Profimedia/RHR-FOTO / imago sportfotodienst

Maskirani navijač upao je na teren u nedjelju tokom utakmice njemačke "Cvajte" i pokvario VAR monitor kada je sudija htio da provjeri da li je bio jedanaesterac. Incident se dogodio na kraju prvog poluvremena između Minstera i Herte, kada je glavni sudija Feliks Bikel pozvan preko komunikacije da lično provjeri da li je pogriješio.

U tom trenutku, ekran je postao crn i sudija nije mogao da pregleda prethodnu odluku, kada je objašnjeno da je maskirani navijač Minstera ušao na teren i pokidao je kabl, tako da je VAR monitor izgubio konekciju sa sistemom na koji je nakačen.

THE CRAZIEST INCIDENT OF 2026



In the German Second Division, two Münster fans stormed the pitch during their home match against Hertha Berlin and literally stole the VAR cable — causing the giant screen to go completely black!



The referee was heading over to review…pic.twitter.com/X4Rk1CVPit — Topskills Sports UK (@topskillsportuk)March 8, 2026



Ni to nije spasilo Minster. Sudije su se dogovorile da konačnu odluku donese VAR sudija Katrin Rafalski u Kelnu, tako da je ipak domaćin kažnjen za incident koji glavni arbitar Feliks Bikel nije ni vidio. Na kraju, Herta je postigla i gol iz penala i došla je do pobjede od 2:1 na ovom nesvakidašnjem gostovanju.

"Žalimo zbog incidenta i učiniće sve što je u njegovoj moći da identifikuje i privede pravdi počinioca ili počinioce", navodi se iz kluba u zvaničnom saopštenju.

"Takođe, odmah su preduzete mjere kako bi se spriječili slični incidenti u budućnosti. Prvi nalazi ukazuju na to da je ovo bila planirana akcija - transparent sa takvom porukom bio je istaknut u domaćem sektoru ubrzo nakon tehničkog kvara", dodaju iz Mistera koje zbog ovoga sigurno čeka i kazna Fudbalskog saveza Njemačke.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:35 Fudbalska revolucija u Kataru 1 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)