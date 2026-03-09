logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijač uletio u teren i pokvario VAR

Navijač uletio u teren i pokvario VAR

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte šta se desilo na meču u Njemačkoj gdje je navijač Minstera probao da zaustavi tehnologiju.

navijac pokvario var kad je dosudjen penal Izvor: Profimedia/RHR-FOTO / imago sportfotodienst

Maskirani navijač upao je na teren u nedjelju tokom utakmice njemačke "Cvajte" i pokvario VAR monitor kada je sudija htio da provjeri da li je bio jedanaesterac. Incident se dogodio na kraju prvog poluvremena između Minstera i Herte, kada je glavni sudija Feliks Bikel pozvan preko komunikacije da lično provjeri da li je pogriješio.

U tom trenutku, ekran je postao crn i sudija nije mogao da pregleda prethodnu odluku, kada je objašnjeno da je maskirani navijač Minstera ušao na teren i pokidao je kabl, tako da je VAR monitor izgubio konekciju sa sistemom na koji je nakačen.


Ni to nije spasilo Minster. Sudije su se dogovorile da konačnu odluku donese VAR sudija Katrin Rafalski u Kelnu, tako da je ipak domaćin kažnjen za incident koji glavni arbitar Feliks Bikel nije ni vidio. Na kraju, Herta je postigla i gol iz penala i došla je do pobjede od 2:1 na ovom nesvakidašnjem gostovanju.

"Žalimo zbog incidenta i učiniće sve što je u njegovoj moći da identifikuje i privede pravdi počinioca ili počinioce", navodi se iz kluba u zvaničnom saopštenju.

"Takođe, odmah su preduzete mjere kako bi se spriječili slični incidenti u budućnosti. Prvi nalazi ukazuju na to da je ovo bila planirana akcija - transparent sa takvom porukom bio je istaknut u domaćem sektoru ubrzo nakon tehničkog kvara", dodaju iz Mistera koje zbog ovoga sigurno čeka i kazna Fudbalskog saveza Njemačke.



Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:35
Fudbalska revolucija u Kataru 1
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

VAR (video tehnologija) Bundesliga 2

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC