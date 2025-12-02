Mijenja se pravilo o VAR tehnologiji: Već je izazvalo mnogo polemike, ali FIFA insistira

VAR tehnologija mogla bi da dobije proširenu funkciju već od iduće godine na Svjetskom prvenstvu jer FIFA insistira na tome.

FIFA želi da mijenja pravilo o VAR tehnologiji pred Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, međutim za sada nailazi na veliki otpor. Za sada se Međunarodni bord fudbalskih asocijacija (IFAB), koji inače jedini može da usvoji nova pravila fudbalske igre, nije složio sa proširenjem ovlašćenja VAR tehnologije na kojoj insistira FIFA, dok su se takođe pobunili i iz udruženja fudbalskih liga.

O čemu se tačno radi? FIFA želi da ubuduće VAR tehnologija odlučuje o više stvari nego što je danas slučaj, kako bi se izbjegli novi propusti na Svetskom prvenstvu, međutim za to je potrebno kompletno promijeniti pravila u fudbalu - što bi značilo i veći broj VAR sudija u kontrolnim sobama. Iako FIFA ima novca za tako nešto, ostale lige nemaju - i nedostaje im kapacitet.

Šta predlaže FIFA za VAR tehnologiju?

Prema informacijama britanskog "Tajmsa" ideja je da VAR tehnologija interveniše u još dvije situacije pored četiri osnovne koje su na snazi; preciznije - ubuduće bi se u VAR sobi provjeravao i svaki korner (odnosno odluka da li je ispravno dosuđen) dok bi imao pravo da interveniše i kod drugog žutog kartona, odnosno isključenja.

Podsjetimo, VAR tehnologija može da se uključi samo u provjeri da li je regularno postignut gol (faul ili ofsajd), da provjeri da li je jedanaesterac, da li je pravilno dodijeljen crveni karton i da li je došlo do zamjene identiteta kod izricanja disciplinske mjere.

Šta bi nova pravila značila za igru?

S obzirom na porast golova iz kornera - i situacije da je sve više grešaka prilikom dosuđivanja udarca iz ugla - FIFA je odlučila da tome stane na kraj i spriječi da se slično ponovi na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Ipak, moraće da ubijedi čelnike IFAB-a da se to i dogodi, jer bez njihovog "amina" nema ništa od toga.

Nije moguće uvesti "eksperimentalno pravilo" samo za Svjetsko prvenstvo, moralo bi da važi u svim takmičenjima gdje se koristi VAR tehnologija, pa je pitanje kako bi u ostalim ligama obezbijedili uslove da se proveri svaki korner.

Na utakmicama u organizaciji FIFA u VAR sobi sjedi i do pet sudija, dok je u ligama uglavnom tek njih dvojica, pa će i to u obzir morati da uzme "šef sudija" Pjerluiđi Kolina od koga je i potekla ideja da se mijenja pravilo, bez sagledavanja problema s kojim će se suočavati u drugim ligama.

Biće još novih pravila u fudbalu

Ove sezone smo već vidjeli kako više ne važi "dupli dodir" s loptom prilikom izvođenja penala koji je obilježio prošlosezonski "rat" Real Madrida i Aletika. Uvedeno je i novo pravilo "osam sekundi" za golmane, a to je čini se tek početak revolucije koja nas čeka zbog Arsena Vengera.

Od januara bi trebalo da bude usvojeno i pravilo koje će spriječiti "tajm-aut" koji sve češće treneri uzimaju tako što traže od svog golmana da se požali na povredu.

