FIFA uvela zeleni karton, koristi se na Svjetskom prvenstvu: Igrači nemaju nikakve veze s njim

Autor Dušan Ninković
Zeleni karton u fudbalu, po pravilima koje FIFA uvodi, koristiće samo treneri i sudije.

IFA uvela zeleni karton, koristi se na U20 Svjetskom prvenstvu Izvor: EPA/AILEN DIAZ/EFE

Svjetsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 20 godina trenutno se igra u Čileu i  a njemu se 24 selekcije sa svih krajeva planete bore za titulu koju je Srbija osvojila pod koamndom Veljka Paunovića prije deset godina. Ovaj Mundijalito razlikuje se od svih prethodnih jer je FIFA uvela veliku promjenu pravila - u upotrebi je i zeleni karton!

Prvi put u istoriji fudbala koristi se taj termin, a zeleni karton nije vrsta sankcije koju sudija izriče fudbalerima, kao što je slučaj sa žutim i crvenim kartonom. Zapravo, zeleni karton ni ne koristi sudija već dvojica trenera koji na taj način mogu da provjere njegove odluke. Najlakše objašnjeno - zeleni karton je neka vrsta "čelendža", ako bismo upotrebili košarkašku terminologiju.

Kako se koristi zeleni karton u fudbalu?

Nakon što sudija donese odluku koja može biti provjerena VAR tehnologijom, trener ima pravo da uloži zeleni karton i tako zatraži preispitivanje dešavanja na terenu. Zeleni karton može da utiče na promjenu odluke o dosuđenom ili nedosuđenom penalu, crvenom kartonu ili golu, ali i kada je javna opomena greškom sudije pokazana pogrešnom fudbaleru.

FIFA još testira uvođenje novog kartona u masovnu upotrebu, pa je zbog toga izabrano Svjetskog prvenstvo za igrače do 20 godina. Oni igraju na visokom nivou, ali to još nije seniorska konkurencija. Ukoliko sve prođe u najboljem redu, u narednim godinama ćemo ovakve scene viđati na stadionima širom svijeta - a postavljaće se pitanje samo koliko zelenih kartona treneri dobijaju po utakmici i da li ih "gube" ako budu u pravu i promijene odluku.

Ko je prvi upotrebio zeleni karton?

Na meču grupe C koji je Maroko rešio u svoju korist protiv Španije (2:0), selektor afričke selekcije Muhamed Uahbi iskoristio je zeleni karton i bio u pravu! Nakon što je sudija u 78. minutu dosudio penal za španski tim, selektor Maroka zatražio je gledanje snimka, a ne samo da je promijenjena ranije doneta odluka već je i mladom napadaču Španije pokazan žuti karton.

Tako su Marokanci i Španci ušli u fudbalsku istoriju, a koliko će značajni za nju biti ostaje da se vidi. FIFA tvrdi da će tek nakon završenog turnira i napravljene detaljne analize odlučivati o mogućnosti da svi treneri na svijetu, tokom mečeva koje pokriva VAR tehnologija, imaju pravo na zeleni karton - barem po jedan u oba dijela meča.

