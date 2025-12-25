Zdravko Mamić podržao Marka Perkovića Tompsona: Protivnici nose dugine boje

Osuđeni Zdravko Mamić podržava muziku i ustaške pozdrave kontroverznog Marka Perkovića Tompsona.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nekadašnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić, višegodišnji bjegunac od zakona u Hrvatskoj, oglasio se povodom dešavanja na muzičkoj sceni. Ne tako davno gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević istakao je da kontroverzni pjevač Marko Perković Tompson ne bi trebalo da koristi ustaški pozdrav "Za dom spremni", a Mamić...

Nakon što su se oglasili "Bad Blue Boys" i transparentom pokušali da isprovociraju gradonačelnika, sličan stav je u javnost iznio i Mamić. Po njegovim riječima, ne treba zabranjivati Marka Perkovića jer je njegova muzika bila motivacija hrvatskom narodu da juriša na metke i bombe kako bi se odvojio od Jugoslavije!

"To je dno dna. Svaka zabrana je dno dna. Možemo se mi pozivati na demokratiju... Da pjesma ili pjesme pod kojim su ljudi polagali svoje živote, svoje udove, ruke, noge, glave da bi se stvorila hrvatska država... Što smo mi imali nego pjesmu Čavoglave, Dražena Žanka, Tomislava Ivčića, Moja domovina, Band aid i sve koji su hranili i hrabrili hrvatske ljude da idu na metke i granate da se stvori samostalna hrvatska država", istakao je Mamić.

Bio je Zdravko Mamić još oštriji u nastavku svog izlaganja, jer je krivce pronašao u ljudima pod duginim bojama. Za njih kaže da uništavaju porodice u Hrvatskoj, navodeći ih kao protivnike svima onima koji su ponosni na hrvatsko društvo.

"To je pjesma koja nas je hranila da idemo na metke i bombe. To zloupotrebljavati i zabranjivati - e pa to su ti koji nisu ponosni na hrvatsko društvo. To su te peder*ine u duginim bojama koji nama nameću da bi djecu trebali ono i ovo raspoznavati, koji rastaču porodicu i koji promovišu neke satanske vrijednosti", dodao je nekadašnji fudbalski radnik.

Podsjećamo, Zdravko Mamić posljednjih godina živi u Bosni i Hercegovini, jer ima državljanstvo i te zemlje. Hrvatska ga traži zbog silnih malverzacija koje je izveo kao jedan od čelnika Dinama iz Zagreba, ali BiH ga neće izručiti - zbog toga je nedostupan pravdi i godinama se smatra bjeguncem.

Bonus video:

Pogledajte 01:02 Prekid na Dinamo - Pafos Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)