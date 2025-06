"Dostigao bi Luku Modrića, Isuse kako je dobar igrač": On je Zdravka Mamića ostavio bez teksta

Zdravko Mamić rekao je ime igrača za koga je smatrao da može da dostigne visine Luke Modrića.

Bivši čelnik Dinamo Zagreba, a sada bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, dao je intervju za "Nezavisne novine" iz Banjaluke i govorio o talentima koje je prepoznao nakon što se preselio u Bosnu i Hercegovinu. Posebno ga je ostavio bez teksta mladi Jakov-Anton Vasilj (22), Zadranin koga je Dinamo doveo iz Hajduka i za koga kaže da je mogao da dostigne visine Luke Modrića.

"Tek sam došao u Međugorje, bilo je na turniru 200 ekipa, od malih pionira, pa kadeta, juniora, bilo je tu i četiri generacije iz Dinama, uz stručne štabove, osoblje... Sjedili su svi tu oko mene. Odjednom sam rekao 'Ko je ovaj igrač, Gvardiol? Šta on radi tu?' Odmah sam zvao brata, koji je bio sportski direktor, i rekao mu 'Brate, odmah ga u prvi tim', ostalo je istorija. Vidio sam tada i jednog Vasilja, Isuse Bože kako je to dobar igrač, Dinamov je, ali na pozajmici u Lokomotivi. Vidio sam igrača koji bi mogao da dostigne slavu Modrića, međutim pokidao je ukrštene ligamente jednog koljena, pa drugog, sada se vraća kroz Lokomotivu, ali nestvaran igrač", rekao je on.

Vasilj je odsustvovao skoro godinu dana zbog teške povrede koljena, od juna 2023. do proljeća 2024 i u tom periodu propustio čak 52 utakmice Dinama. Igra na poziciji ofanzivnog veziste a ove sezone nastupao je za Lokomotivu na pozajmici i dao jedan gol u 18 nastupa.

"Poslao sam Sučića Dinamu, a oni..."

Govorio je Mamić i kako je na njegovu "dojavu" Dinamo doveo iz Zrinjskog Petra Sučića (21), sada novog igrača Intera, prodatog nerazurima za 14 miliona evra plus bonuse.

"Prvo sam htio da ga vidim i rekao sam: 'Pa, to će biti igrač'. Nisam htio da se samo Zrinjskom pomogne i da Dinamo da 200.000 evra. Nisam takav, da sramotim svoje ime. Tad je to Zrinjskom bilo 'sto miliona', a u Dinamu su mi je*ali sve po spisku, pa se jedan policajac iz uprave Antolić i sada hvali da finansiram svoj život, a donio sam Dinamu novce i sad će Zrinjski dobiti od Sučićevog transfera od 500 do 700 hiljada evra", kazao je Mamić.

Mamić tvrdi da bi Sučića prodao za mnogo više novca.

"Da sam sada u Dinamu, on bi bio prodat za 50 miliona. Ovo je novo doba, a 2007. godine prodavao sam Modrića i društvo za po 20 miliona evra. Znamo koliko bi to danas bilo. Prema tome, mislim da je Sučićeva prodaja jako skromna u odnosu na današnje tržište i vrijednost. Ja sam ga za 200.000 evra iz Zrinjskog poslao u Dinamo", podsjetio je Mamić.

"Novi Modrić? Pogledajte Jokića i Dončića"

Da li će se pojaviti novi Luka Modrić?

"Teško je reći, ali nikad ne reci nikad. Na planeti je osam milijardi ljudi. Osim njega i Ronalda ne znam trećeg igrača koji je na tom nivou sa 40 godina. Ko zna da li će se jednog dana roditi takav. Ali da se na ovom prostoru rađaju takvi igrači... Lovren sa 36 igra na vrhunskom nivou, Ćorluka je iz Dervente i igrao je dugo i napravio veliku karijeru. Vidimo Jokića, Dončića, Musu, Muzaferiju malu skijašicu, Zrinku Ljutiš skijačicu... Ne znam nijednu bivšu državu od 25 miliona ljudi da je kao bivša Jugoslavija. Mi smo najjača nacija po pitanju sporta. I danas se rađaju nestvarni sportisti", kazao je Mamić.

Bonus video:

