Partizan niže pobjede u ABA ligi: Džekiri pokazao u Podgorici šta će donijeti crno-bijelima

Partizan mirno pobijedio Studentski centar u Podgorici, uz zapaženu partiju Dvejna Vašingtona, Tonjea Džekirija i Nika Kalatesa. Sedmi "jadranski" trijumf crno-bijelih u nizu.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Partizana rutinski su pobijedili Studentski centar u Podgorici 78:66 (15:16, 27:12, 15:21, 21:17), odigravši stabilno protiv borbenog domaćina. Iako je tim Petra Mijovića počeo meč vođstvom 12:4, Dvejn Vašington je ekspresno ubacio dvocifreni broj poena i dao kontrolu crno-bijelima, koju nisu ispuštali.

Inspirisani Mateo Drežnjak ubacio je tri trojke i 16 poena za domaće, skočni krilni košarkaš Aleksa Ilić dodao je 16 uz pet skokova i sa njima na čelu Studentski centar nije dopuštao Beograđanima da se opuste ni kada su sticali dvocifrenu, mirniju prednost.

Tada, u ključnim trenucima, ponovo nije zadrhtala ruka Partizanovom veteranu Niku Kalatesu, koji je ubacio devet poena, pogodivši tri trojke bez promašaja (dodati na to i šut 7/7 u meču prošlog kola ABA lige protiv Borca u Čačku). Takođe, kada je bilo najvažnije i kada je Studentski centar pred završnicu prišao na četiri poena zaostatka, novi centar Partizana Tonje Džekiri ubacio je jako bitne poene (završio sa 15), uhvatio šest lopti i imao jako važne defanzivne sekvence protiv nižih igrača, prije svega protiv Drežnjaka.

Novi centar Partizana pokazao je da bi mogao da bude značajno pojačanje timu iz Humske i da mu donese prije svega mir, preko potreban u ovoj fazi sezone. Narednu, prvu šansu da se uživo dokaže Grobarima, imaće u srijedu, u meču protiv Olimpijakosa u Evroligi, u hali "Pionir".

U najjačem takmičenju crno-bijeli žele u tom meču da naprave iznenađenje i da krenu sa dna tabele, dok u ABA ligi imaju skor 11-1 i drže situaciju pod kontrolom, bez obzira na turbulentne nedjelje od kraja novembra i odlaska Željka Obradovića.