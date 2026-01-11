logo
Tajrik Džouns zablistao pred Partizan: Savršen debi za Olimpijakos, ali za Evroligu će morati da sačeka

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivši centar Partizana Tajrik Džons predstavio se grčkim navijačima sjajnom partijom.

Tajrik Džouns debi za Olimpijakos Izvor: MN PRESS

Doskorašnji centar Partizana Tajrik Džouns debitovao je u grčkom prvenstvu za Olimpijakos. Trener Jorgos Barcokas mu je dao značajne minute i on ih je iskoristio na pravi način, pošto je u ubjedljivoj pobjedi (120:80) protiv Kardice imao zavidan učinak.

Džouns je ne terenu proveo 20 minuta i za to vrijeme postigao 14 poena, četiri skoka i dvije ukradene lopte. Praktično je bio perfektan na terenu jer je šutirao 6/6 za dva poena i 2/2 sa linije penala. Sve skupa imao je indeks korisnosti 20.

Novajlija grčkog velikana moraće da sačeka na debi u Evroligi. Iako je bilo najavljeno da će prvi nastup upisati protiv Bajerna, to se nije desilo.

S obzirom na to što će u narednom kolu Olimpijakos snage odmjeriti protiv Partizana (14. januar) i taj meč će preskočiti zbog dogovora klubova prilikom njegovog transfefa. Očekuje se da će igrati protiv Makabija 20. januara.

Tajrik za sada u elitnom takmičenju bilježi 9,6 poena, 5,3 skoka, 1,2 asistencija i jednu ukradenu loptu po utakmici.

