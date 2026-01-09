Tajrik Džouns otjerao Janisovog brata: Za njega više nema mjesta, po svaku cijenu hoće da ga se riješe

Olimpijakos je poslao Kostasa Adetokumba na pozajmicu u Aris i tako pokazao da na sve načine pokušava da se riješi Janisovog brata.
Olimpijakos na sve načine pokušava da se riješi Kostasa Adetokumba (28, 208cm). Brat NBA superstara Janisa Adetokumba poslat je na pozajmicu usred sezone. Nastaviće karijeru u Arisu, bar do kraja tekuće sezone. Jasna poruka i za njega da ne računaju na njega u budućnosti.
Klub je poslao kratko saopštenje u kom stoji da Kostas Adetokumbo ide na pozajmicu u Aris do kraja sezone i to je bilo to. I to samo par dana poslije dolaska Tajrika Džounsa u Pirej. S obzirom na to da je Kostas pokrivao obje pozicije u reketu jasno je da za njega više nema mjesta u timu.
Kostas odlazi u Aris kao šampion NBA lige i Evrolige, pošto je u Americi slavio sa Milvokijem i sa rođenim bratom, a evropsku titulu osvojio je sa Panatinaikosom. Ove sezone je u Evroligi odigrao 4 utakmice i imao prosjek od 1,5 poena i 1,5 skokova po utakmici.
Sa Arisom će igrati u grčkom prvenstvu i u Evrokupu, a tamo će mu saigrač biti Danilo Anđušić koji je nedavno potpisao za tim iz Soluna.
