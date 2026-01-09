logo
Tajrik Džouns otjerao Janisovog brata: Za njega više nema mjesta, po svaku cijenu hoće da ga se riješe

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Olimpijakos je poslao Kostasa Adetokumba na pozajmicu u Aris i tako pokazao da na sve načine pokušava da se riješi Janisovog brata.

Tajrik Džouns otjerao Janisovog brata iz Olimpijakosa Izvor: MN Press/Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Olimpijakos na sve načine pokušava da se riješi Kostasa Adetokumba (28, 208cm). Brat NBA superstara Janisa Adetokumba poslat je na pozajmicu usred sezone. Nastaviće karijeru u Arisu, bar do kraja tekuće sezone. Jasna poruka i za njega da ne računaju na njega u budućnosti.

Klub je poslao kratko saopštenje u kom stoji da Kostas Adetokumbo ide na pozajmicu u Aris do kraja sezone i to je bilo to. I to samo par dana poslije dolaska Tajrika Džounsa u Pirej. S obzirom na to da je Kostas pokrivao obje pozicije u reketu jasno je da za njega više nema mjesta u timu.

Kostas odlazi u Aris kao šampion NBA lige i Evrolige, pošto je u Americi slavio sa Milvokijem i sa rođenim bratom, a evropsku titulu osvojio je sa Panatinaikosom. Ove sezone je u Evroligi odigrao 4 utakmice i imao prosjek od 1,5 poena i 1,5 skokova po utakmici.

Sa Arisom će igrati u grčkom prvenstvu i u Evrokupu, a tamo će mu saigrač biti Danilo Anđušić koji je nedavno potpisao za tim iz Soluna.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tajrik Džouns košarka KK Olimpijakos

