Partizan "opelješio" Olimpijakos

Tajrik Džouns je novi igrač Olimpijakosa, a grčki velikan je dovođenjem doskorašnjeg centra Partizana oborio rekord. Crveno-bijeli su potrošili čak 2.350.000 miliona evra samo za otkupe ugovora, dok je ukupan budžet premašio 43 miliona. Džouns je imao još jednu godinu ugovora sa beogradskim crno-bijelima, pa je grčki velikan morao da plati za njegovu slobodu.

Samo na plate igrača Olimpijakos izdvaja 22,5 miliona evra, dok se u to ne uključuju otkupi ugovora. Partizan je ove sezone profitirao od transfera Frenka Nilikine i Tajrika Džounsa 800.000 evra, 300.000 od Francuza i 500.000 od Džounsa.

Grci su doveli Donta Hola iz Baskonije i platili 600.000 evra, dok su za Homera Necipoglua AEK-u platili 150.000 evra. Promiteasu je na račun uplaćeno 500.000 evra za Antonisa Karajanidisa.

Saga je gotova

KK Partizan je zvanično ispratio Tajrika Džounsa ovim rečima: "Tajrik Džouns više neće nositi dres KK Partizan Mozzart Bet. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-bijelima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja. KK Partizan Mozzart Bet želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rješenjima na košarkaškom tržištu", navodi se u saopštenju Partizana.

Američki centar je potpisao ugovor na 2,5 godine Olimpijakosom. Ove sezone je u 17 nastupa u Evroligi prosječno bilježio 10,5 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte.

