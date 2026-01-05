logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan "opelješio" Olimpijakos

Partizan "opelješio" Olimpijakos

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Grčki velikan odriješio je kesu ove sezone, više nego ikada.

olimpijakos probio granicu zbog tajrika dzounsa Izvor: MN PRESS

Tajrik Džouns je novi igrač Olimpijakosa, a grčki velikan je dovođenjem doskorašnjeg centra Partizana oborio rekord. Crveno-bijeli su potrošili čak 2.350.000 miliona evra samo za otkupe ugovora, dok je ukupan budžet premašio 43 miliona. Džouns je imao još jednu godinu ugovora sa beogradskim crno-bijelima, pa je grčki velikan morao da plati za njegovu slobodu.

Samo na plate igrača Olimpijakos izdvaja 22,5 miliona evra, dok se u to ne uključuju otkupi ugovora. Partizan je ove sezone profitirao od transfera Frenka Nilikine i Tajrika Džounsa 800.000 evra, 300.000 od Francuza i 500.000 od Džounsa.

Grci su doveli Donta Hola iz Baskonije i platili 600.000 evra, dok su za Homera Necipoglua AEK-u platili 150.000 evra. Promiteasu je na račun uplaćeno 500.000 evra za Antonisa Karajanidisa.

Saga je gotova

 KK Partizan je zvanično ispratio Tajrika Džounsa ovim rečima: "Tajrik Džouns više neće nositi dres KK Partizan Mozzart Bet. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-bijelima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja. KK Partizan Mozzart Bet želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rješenjima na košarkaškom tržištu", navodi se u saopštenju Partizana. 

Američki centar je potpisao ugovor na 2,5 godine Olimpijakosom. Ove sezone je u 17 nastupa u Evroligi prosječno bilježio 10,5 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:07
Penjaroja o Tajriku Džounsu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Olimpijakos KK Partizan Tajrik Džouns

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC