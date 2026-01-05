logo
Karlik Džouns se javio zbog Tajrikovog odlaska: Šta je htio da poruči?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Karlik Džouns se oglasio nakon vijesti da Tajrik ide u Olimpijakos.

karlik dzouns se oprostio od tajrika Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Partizana Karlik Džouns posvetio je objavu doskorašnjem saigraču Tajriku Džounsu koji će nakon turbulentnog perioda u Humskoj pojačati grčki Olimpijakos. Njih dvojica su sjajno sarađivali na terenu, ali sve je krenulo nizbrdo za crno-bijele kada se teško povrijedio plej iz Južnog Sudana.

Očekuje se da uskoro stigne zamjena za centra koji je bio jedan od miljenika Grobara dok nije označen kao jedan od igrača koji su bili protiv Željka Obradovića. Tajrik je propustio nekoliko mečeva zbog misteriozne povrede, a kap koja je prelila čašu bio je sukob sa jednim od navijača poslije debakla protiv Makabija.

Karlik mu je poželio sreću uz zajedničku fotografiju i nekoliko emotikona: Šta je ovim želio da poruči?

Izvor: Instagram/CarlikJones

 Kad se vraća Karlik Džouns?

Iako Nik Kalates igra sve bolje, povratak Džounsa navijači ne mogu da dočekaju. Ako sve bude išlo po prvobitnom planu Karlik bi mogao da se vrati 31. januara na meču protiv Kluža u ABA ligi ili u nekom od mečeva u duploj evroligaškoj nedjelji, na gostovanju Makabiju (3. februara) ili protiv Panatinaikosa u Areni (5. februar).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

04:16
Bruno Fernando izjava posle Splita
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

KK Partizan Karlik Džouns Tajrik Džouns

